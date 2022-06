Succès fulgurant pour l'édition limitée Citroën My Ami Buggy

L’engouement pour le caractère aventurier et original du concept présenté en décembre 2021 a donné des idées à Citroën.

Surfant sur cet enthousiasme, la marque a annoncé il y a quelques jours la commercialisation d’une série limitée de son concept car.

Mis en vente à 12 heures précises ce mardi 21 juin, les 50 exemplaires de la version exclusive My Ami Buggy ont tous trouvé preneur en moins de 18 minutes : 17 minutes et 28 secondes exactement. La palme de la rapidité va même à un client qui a mis seulement 2 minutes et 53 secondes pour réaliser et valider l’ensemble du parcours d’achat de la petite électrique en mode baroudeuse. Il recevra ainsi l’un des 50 exemplaires numéroté et personnalisé à son nom directement à son domicile.

Un succès immédiat qui n’a rien de surprenant quand on sait que suite à la présentation du concept My Ami Buggy à la fin de l’année 2021, plus de 1 800 personnes s’étaient alors manifestées auprès de Citroën pour l’acheter.

Commercialisée à 50 exemplaires, chacun facturé 9 790 € tout de même, contre 7 390 € (hors bonus écologique) pour la version d’entrée de gamme de l’Ami, l’édition limitée My Ami Buggy a confirmé l’intérêt exprimé lors de la présentation du concept.

Un succès qui pourrait donner d’autres idées à Citroën pour commercialiser de nouvelles éditions limitées de sa petite électrique.