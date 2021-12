Depuis toujours, la Citroën Ami est un véhicule à part. Sa conception inédite avec sa symétrie avant/arrière ou ses ouvertures de portes antagonistes ont fait beaucoup parler et il en est de même de son début de carrière.

dailymotion Présentation vidéo - My Ami Buggy Concept : une Ami détonnante

Contre toute attente, l’Ami suscite un énorme engouement dans tous les pays où elle est vendue. Ainsi, depuis juillet 2020, plus de 13 000 exemplaires ont trouvé preneur. A l'inverse des projections de départ, les acheteurs ne sont pas des habitants des grandes agglomérations, bien au contraire puisque 72 % d’entre eux vivent dans des villes de moins de 20 000 habitants ou même à la campagne. On est donc très loin de l’objet de mobilité urbaine.

Aujourd’hui, l’Ami continue de nous surprendre avec une déclinaison axée sur les loisirs avec un look de baroudeur. Les spécificités esthétiques de ce concept sont nombreuses. Ainsi, l’Ami Buggy hérite de tous les attributs de ce type de véhicules avec des protections de carrosserie (pare-buffles, protège phares, feux et bas de caisse), des pneus tout terrain avec un de rechange sur le toit comme les 4x4 purs et durs, des vitres surteintées, une casquette et même une rampe de LED au-dessus du pare-brise.

Impossible, enfin, de ne pas remarquer le soin apporté aux couleurs. Fini le bleu gris de l’Ami classique et place à une carrosserie bicolore : vert kaki à l’avant et noir à l’arrière, deux coloris pailletés. Tout cela est rehaussé par des détails jaune fluo, qui apportent un peu de fun à cette Ami qui n’en manque déjà pas. Grâce à tous ces aménagements, cette Ami gagne indéniablement en personnalité et en attractivité et dévoile une facette jamais vue mais séduisante.

L’habitacle a reçu également son lot de modifications. Ainsi, les portes ont été réduites à la portion congrue et ne se ferment pas totalement si ce n’est au moyen d'une paroi en PVC munie d'une fermeture éclair, qui est un clin d’œil à la Méhari.

Citroen a profité de ce concept pour améliorer l’agrément de son quadricycle en installent de nouveaux sièges en forme de gilets de secours nettement plus confortables en doublant l’épaisseur de la mousse passant de 35 à 70 mm.

Une gamme de bagages spécifiques a été développée pour l’occasion pouvant être insérés dans les portes, sur le volant ou aux pieds du passager. L’intérieur met l’accent sur la couleur avec un rappel du jaune présent à l’extérieur au niveau des sièges, du compteur, du porte-gobelet ou des rangements derrière le pare-brise.

Sans surprise, pas de modification au niveau des caractéristiques techniques. Cette Ami Buggy Concept demeure un quadricyle léger à moteur, 100 % électrique qui resté bridé à 45 km/h et toujours conduisible à partir de 14 ans.

Avec ce concept, Citroën démontre que l’Ami peut être un véhicule fun, ce qui n’était pas forcément sa vocation première. Même si les chances de voir ce concept commercialisé en l’état sont nulles, ce concept pourrait bien préfigurer des pistes pour l’avenir de l’Ami avec l’introduction par exemple de nouveaux accessoires, teintes de couleurs ou même peut-être le développement d’une gamme complète.