Présentation - My Ami Buggy : une série très spéciale

Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde ! Seulement cinquante exemplaires de cette série spéciale inspirée du concept-car My Ami Buggy seront mis en vente le 21 juin sur le site de vente en ligne : citroen.fr/ami#my_ami_buggy. Ce modèle se pare d’une couleur spécifique "Khaki" teintée masse (et non pas vert kaki) et recevra une plaque numérotée de 1 à 50 avec l’inscription “My Ami Buggy Ultra Spécial Limited Edition“, elle sera positionnée sur le tableau de bord.

Cette série spéciale reprend des éléments des versions My Ami Pop et Vibe de la Citroën Ami, comme les renforts de pare-chocs à l’avant et à l’arrière, les plastrons, les enjoliveurs de feux, les élargisseurs d’aile, les bas de caisse et le becquet arrière afin de muscler sa silhouette. Ce qui différencie cette série spéciale de la Citroën Ami que l’on trouve dans nos rues, c’est l’absence de portes, des tubes métalliques montés sur des charnières les remplacent. Autre spécificité, la présence d’un toit en toile qui permettra d’avoir un peu plus d’air durant les chaudes journées d’été. De couleur grise, un petit clin d’œil à la Citroën Méhari ou à la 2 CV. Ce toit souple se fixe par pression autour de l’ouverture du toit, il est traité anti-UV, il est également imperméable bien entendu et peut le ranger derrière les sièges en l’enroulant comme un tapis.

Afin de donner un peu plus d’originalité à ce modèle, du jaune vif est utilisé pour égayer la caisse et l’habitacle et le contraste est saisissant avec la couleur Khaki de la carrosserie. À l’avant la plaque My Ami Buggy est personnalisable et l’on peut y apposer un message personnel. Reste à débourser 9 790 € pour acquérir ce petit bolide, un tarif assez élevé. Les acquéreurs de cette auto pourront bénéficier d’une livraison VIP à domicile partir du 8 août, de quoi profiter des dernières chaleurs de l’été. Et quand reviendra la pluie, Citroën a prévu une housse s'accordant à la teinte de la carrosserie pour la protéger.