Fiat Topolino (2023) : les Italiens embellissent la Citroën Ami !

Même si elle est devenue bien plus extravagante dans sa récente version My Ami Buggy, la Citroën Ami assumait totalement son côté moche avec sa silhouette de poubelle en PVC et sa définition basique. L’Opel Rocks-e, son clone allemand, se montrait plus colorée. Et voilà un troisième jumeau du petit quadricycle électrique français cette fois sous la marque Fiat. Attention, les Italiens sortent le grand jeu pour l’occasion en la maquillant comme une ancienne 500. Chez Fiat, ce clone s’appelle d’ailleurs Topolino en référence à la toute petite citadine commercialisée entre 1936 et 1955. Le constructeur justifie l’appellation en faisant le lien avec cette « pionnière de la mobilité urbaine ». Cette Topolino-là pouvait cependant sortir de la ville avec ses 85 km/h en pointe dans sa version la moins puissante…

Avec ses petites roues aux jolis enjoliveurs blancs, ses phares ronds, sa face avant très mignonne et son absence de portières (remplacées par un cordon très italien dans l’esprit), Cette Ami transalpine risque de faire fureur auprès de la clientèle urbaine. Sacré contraste avec la toute première version du quadricycle Citroën.

Plus de 10 000€ ?

Fiat ne dévoile pour l’instant qu’une seule image de cette Topolino du 21ème siècle. Et il faudra aussi attendre un peu plus pour découvrir son prix. Mais sachant que la My Ami Buggy de Citroën coûte 10 490€ (contre 7 990€ pour le modèle de base), elle coûtera très probablement plus de 10 000€ dans cet état. Techniquement, l’engin devrait reprendre le groupe motopropulseur de l’Ami avec ses 8,2 chevaux, sa batterie de 5,5 kWh et ses 45 km/h maximum.