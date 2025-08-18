5. La fiche technique
Les chiffres clés
|Citroen C3 (4e Generation) IV 1.2 HYBRIDE 100 MAX E-DCS6
|Généralités
|Finition
|MAX
|Date de commercialisation
|01/10/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,01 m
|Largeur sans rétros
|1,75 m
|Hauteur
|1,57 m
|Empattement
|2,54 m
|Volume de coffre mini
|328 L
|Volume de coffre maxi
|1 180 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|5 CV
|Moteur
|3 cylindres , 12 soupapes
|Cylindrée
|1 199 cm3
|Puissance
|100 ch
|Couple
|205 Nm à 1 750 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Volume du réservoir
|44 L
|Emissions de CO2
|121 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|230
