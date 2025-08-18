La concurrence : surtout micro…

Pour sûr, on sera tenté de comparer cette C3 "MHEV" 48V à des hybrides intégrales comme la Renault Clio et la Toyota Yaris, mais les prestations globales comme les tarifs de ces dernières sont un net cran au-dessus. La logique voudrait donc qu'on lui oppose plutôt les systèmes "micro" de… ses cousines du groupe Stellantis qui utilisent la même mécanique, notamment la Fiat Grand Panda, l'Opel Corsa ou la Peugeot 208. Plus exotique, la Suzuki Swift Hybrid est également une sérieuse rivale, d'autant qu'elle est moins coûteuse à l'achat. Mais la Japonaise est aussi moins puissante, faute de turbo.

À retenir :

Bien que fluette et maniable, la C3 hybride est plus taillée pour la campagne que pour la ville, où son système hybride manque un peu de sobriété et de douceur. Ainsi, son moteur turbo, les coups de pouce de la fée électricité et sa rapide boîte auto en font un véhicule tonique, peu gourmand et facile d'utilisation sur le réseau secondaire, d'autant que l'amortissement souple digère bien les bosses, à défaut de donner du plaisir en virage. En outre, sa hauteur de caisse et ses larges protections de carrosserie permettent de s'aventurer hors bitume. Une proposition d'autant plus intéressante que le tarif reste amical, du moins pour ceux que les défauts de jeunesse de la C3 et surtout le passé nébuleux de l'ex moteur PureTech n'effraie pas…

Caradisiac a aimé :

Performances

Boîte auto rapide

Sobriété sur route

Confort

Rapport prix/équipement

Caradisiac n'a pas aimé :

à coups à basse vitesse

Consommation en ville

Comportement peu enthousiasmant

Quelques trépidations

Bruits d'air à haute vitesse