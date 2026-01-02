Dès les premiers tours de roue, c’est une excellente impression qui se dégage de l’habitacle parfaitement agencé et de la position de conduite optimale. Une impression confortée puisqu’on est en terrain connu côté mécanique avec ce bon vieux TDI de 150ch, accroché à la boîte auto DSG.

Sauf que non, pas vraiment. En fait de TDI, il s’agit d’un bloc d’origine Ford, de même puissance et même cylindrée. Côté boite de vitesse, on est aux prises avec une BVA 8, toujours signée Ford. Et là, on se méfie, car c’est une boîte à convertisseur, et non pas à double embrayage comme la DSG de Volkswagen. Bye bye le frein moteur ce qui, avec un poids qui frôle les 2,4 tonnes peut s’avérer gênant dans une descente de col.

Nous n’avons certes pas dévalé le Galibier chargé à bloc avec cet engin, mais dans les descentes plus douces que nous avons empruntées, cette absence ne s’est pas fait remarquer et le freinage s’est avéré efficace. Et puis les descentes reposent les tympans, car le moteur Ford fait bien comprendre aux occupants que c’est un diesel, et il faut rouler à vitesse constante, ou en descente donc, pour qu’il se fasse oublier.

Vaillant, confortable et sobre

Ces détails sont ils suffisant pour faire oublier que ce T7 n’est pas d’origine Volkswagen ? Car il est, tout comme son cousin Transit Custom, plutôt très bien suspendu, plutôt confortable, plutôt vaillant, malgré ses 150 petits chevaux et plutôt sobre puisqu’il se contente, en moyenne de 8 litres de gazole, ce qui correspond, pour une fois, aux indications du constructeur.

C’est donc un excellent utilitaire que ce T7-Transit dans cette version Caravelle, comme dans ses versions plus laborieuses. Mais alors, pourquoi est-on amené à regretter le T6 et toutes les précédentes générations de Combi ? Peut-être parce que c’était la seule camionnette qui avait ce « je-ne-sais-quoi » d’une voiture ? Parce qu’il était (un peu) plus petit que les autres ? Parce qu’il était moins large, moins long, moins haut, un peu plus maniable et un peu plus silencieux ? Pour toutes ces raisons à la fois, et parce qu’il trimbalait, en simple fourgon, en van aménagé ou en Caravelle, une histoire de plusieurs décennies. Il y a des générations Combi, des hippies jusqu’aux bonnes familles. Mais il n’y a pas de génération Transit Custom.