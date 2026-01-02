Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Volkswagen T7 Caravelle est-il un Combi ou un bon compromis ?

Michel Holtz

La concurrence : Volkswagen entre deux eaux

Évidemment, au rayon des modèles à 9 places, les troupes sont quelque peu clairsemées. Mercedes, avec son Vito dispose bien d’un tel engin baptisé Tourer, mais il est vendu 82 000 euros. Le cousin de cette Caravelle, le Ford Custom Transit n’est pas disponible dans une telle configuration pour le moment.

Notre avis : un choix restreint dans un marché de niche

Presque seule au monde, cette Caravelle s’avère donc une évidence, pour les professionnels ou les familles très nombreuses qui ont besoin d’un véhicule de transport presque en commun. D’autant qu’il est très généreux en matière d’espace à bord, et se montre parfaitement apte à enrouler les kilomètres, si le conducteur et ses nombreux passagers acceptent les décibels quelque peu excessifs de son moteur.

Caradisiac a aimé

  • L’espace à revendre
  • Le confort

Caradisiac n’a pas aimé

  • Le moteur bruyant
  • La disparition du Combi

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix
VII 2.0 TDI 150 COURT BVA8 LIFE 209 (wltp) 59 800 €
VII 2.0 TDI 150 COURT LIFE BVM6 191 (wltp) 57 460 €
VII 2.0 TDI 150 COURTE 4MOTION LIFE BVA8 227 (wltp) 62 600 €
VII 2.0 TDI 150 COURTE LIFE BVM6 191 (wltp) 56 160 €
VII 2.0 TDI 150 LONG 4MOTION LIFE BVA8 228 (wltp) 63 560 €
VII 2.0 TDI 150 LONG BVA8 4MOTION LIFE 228 (wltp) 64 860 €
VII 2.0 TDI 150 LONG BVA8 LIFE 210 (wltp) 60 760 €
VII 2.0 TDI 150 LONG BVM6 LIFE 193 (wltp) 58 420 €
VII 2.0 TDI 150 LONG EDITION BVA8 210 (wltp) 64 860 €
VII 2.0 TDI 150 LONG LIFE BVM6 193 (wltp) 57 120 €
VII 2.0 TDI 150 LONG LIFEBVA8 210 (wltp) 59 460 €
VII 2.0 TDI 170 COURT 4MOTION EDITION BVA8 227 (wltp) 69 500 €
VII 2.0 TDI 170 COURT BVA8 4MOTION LIFE 227 (wltp) 65 400 €
VII 2.0 TDI 150 COURT BVA8 4MOTION LIFE 227 (wltp) 63 900 €
