La concurrence : Volkswagen entre deux eaux

Évidemment, au rayon des modèles à 9 places, les troupes sont quelque peu clairsemées. Mercedes, avec son Vito dispose bien d’un tel engin baptisé Tourer, mais il est vendu 82 000 euros. Le cousin de cette Caravelle, le Ford Custom Transit n’est pas disponible dans une telle configuration pour le moment.

Notre avis : un choix restreint dans un marché de niche

Presque seule au monde, cette Caravelle s’avère donc une évidence, pour les professionnels ou les familles très nombreuses qui ont besoin d’un véhicule de transport presque en commun. D’autant qu’il est très généreux en matière d’espace à bord, et se montre parfaitement apte à enrouler les kilomètres, si le conducteur et ses nombreux passagers acceptent les décibels quelque peu excessifs de son moteur.

Caradisiac a aimé

L’espace à revendre

Le confort

Caradisiac n’a pas aimé

Le moteur bruyant

La disparition du Combi