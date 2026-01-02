4. Le Volkswagen T7 Caravelle est-il un bon vaisseau ? Notre avis
La concurrence : Volkswagen entre deux eaux
Évidemment, au rayon des modèles à 9 places, les troupes sont quelque peu clairsemées. Mercedes, avec son Vito dispose bien d’un tel engin baptisé Tourer, mais il est vendu 82 000 euros. Le cousin de cette Caravelle, le Ford Custom Transit n’est pas disponible dans une telle configuration pour le moment.
Notre avis : un choix restreint dans un marché de niche
Presque seule au monde, cette Caravelle s’avère donc une évidence, pour les professionnels ou les familles très nombreuses qui ont besoin d’un véhicule de transport presque en commun. D’autant qu’il est très généreux en matière d’espace à bord, et se montre parfaitement apte à enrouler les kilomètres, si le conducteur et ses nombreux passagers acceptent les décibels quelque peu excessifs de son moteur.
Caradisiac a aimé
- L’espace à revendre
- Le confort
Caradisiac n’a pas aimé
- Le moteur bruyant
- La disparition du Combi
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|VII 2.0 TDI 150 COURT BVA8 LIFE
|209 (wltp)
|59 800 €
|VII 2.0 TDI 150 COURT LIFE BVM6
|191 (wltp)
|57 460 €
|VII 2.0 TDI 150 COURTE 4MOTION LIFE BVA8
|227 (wltp)
|62 600 €
|VII 2.0 TDI 150 COURTE LIFE BVM6
|191 (wltp)
|56 160 €
|VII 2.0 TDI 150 LONG 4MOTION LIFE BVA8
|228 (wltp)
|63 560 €
|VII 2.0 TDI 150 LONG BVA8 4MOTION LIFE
|228 (wltp)
|64 860 €
|VII 2.0 TDI 150 LONG BVA8 LIFE
|210 (wltp)
|60 760 €
|VII 2.0 TDI 150 LONG BVM6 LIFE
|193 (wltp)
|58 420 €
|VII 2.0 TDI 150 LONG EDITION BVA8
|210 (wltp)
|64 860 €
|VII 2.0 TDI 150 LONG LIFE BVM6
|193 (wltp)
|57 120 €
|VII 2.0 TDI 150 LONG LIFEBVA8
|210 (wltp)
|59 460 €
|VII 2.0 TDI 170 COURT 4MOTION EDITION BVA8
|227 (wltp)
|69 500 €
|VII 2.0 TDI 170 COURT BVA8 4MOTION LIFE
|227 (wltp)
|65 400 €
|VII 2.0 TDI 150 COURT BVA8 4MOTION LIFE
|227 (wltp)
|63 900 €
