Si vous êtes un lecteur régulier de Caradisiac, vous connaissez bien le concept de ces périples. Après la Roumanie en Dacia, la Républiqe Tchèque en Skoda, l’Italie en Fiat/Alfa Romeo et la Suède en Volvo, les voici de retour suite à une pause liée au COVID. Et pour ce come-back, nous mettons le cap au Sud, direction l’Espagne avec l'ensemble de la gamme Seat/Cupra.

dailymotion Essai longue durée - 4 000 km en Cupra Formentor e-hybrid 245 ch : concrétisation d'un succès

Et bien évidemment, comme je suis l’un des rares à avoir effectué toutes ces aventures, hors de question pour moi de rater ce nouvel opus. Malheureusement, ne pensez pas que cette forme d’ancienneté me donne quelques privilèges. Que nenni. Comme tout le monde, c’est le hasard qui va décider de mon destrier pour ce voyage et j’avoue que pour une fois, je n’ai pas été le plus malheureux puisque c’est en compagnie du Cupra Formentor que je vais parcourir 4 000 km au travers de l’Espagne.

Lors de son lancement, en 2020, le Formentor était un véhicule à part dans l’univers du groupe espagnol puisqu’il était disponible uniquement chez Cupra et non pas chez Seat, contrairement aux autres modèles de la marque. Cette particularité est toujours d’actualité aujourd’hui et elle perdurera encore quelques mois avant les arrivées prochaines des Tavascan et des Raval.

Et cette singularité lui a semble-t-il porté chance puisque le Formentor est un carton commercial. En l’espace de quelques mois il s’est imposé comme la meilleure vente des deux constructeurs. Ainsi, en 2022, il s’en est écoulé plus de 5 700 exemplaires en Françe et cet engouement se confirme en 2023 avec plus de 4 000 ventes sur les premiers six mois de l’année. Et cette domination est aussi d'actualité au niveau européen.

Reprenant l’appellation d'une péninsule au Nord de l'île de Majorque, ce SUV se distingue avant tout par ses lignes agressives avec des faux airs de SUV coupé, grande tendance du moment. Le capot et les ailes sont parcourus par des lignes de force très marquées et on remarque aussi des touches de cuivre au niveau des logos, jantes et sortie d’échappement. Vous l’aurez compris, il ne manque pas d’allure et encore plus quand il arbore la même configuration que celle de notre modèle du jour. C’est l’heure de sortir la calculatrice. Ainsi, un Formentor VZ e-Hybrid 245 ch est vendu 52 190 € auxquels il faut ajouter notamment sa peinture « Bleu Petrole Mat » facturée 2 000 € et 1 050 € pour les jantes 19 pouces dénommées Ultimate Black Cooper et 2 365 € pour le système de freinage Brembo.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Moins de fantaisie dans l’habitacle puisqu’on retrouve la planche de bord des derniers modèles de la marque et notamment des Leon avec toutefois une différence notable puisque l’écran multimédia mesure ici 12 pouces. L’habitacle de notre modèle bénéficie de pas mal d’options dont notamment les sièges baquets en cuir noir (1 445 €) et le volant avec boutons satellites (735 €). Pas de fioriture concernant de la présentation, qui est classique mais agréable. Rien à redire au niveau de la qualité, qui est dans la bonne moyenne de la catégorie.

Les aspects pratiques ne sont pas en revanche son point fort. Si, l’habitabilité arrière est intéressante, le principal point faible est le coffre. Ainsi, déjà en version thermique, celui-ci n’est que de 410 litres, ce qui n’est pas énorme pour la catégorie, mais comme souvent la situation se dégrade avec les hybrides rechargeables qui doivent abandonner des litres en raison de l’implantation des batteries. Résultat : notre Formentor e-hybrid ne possède qu’un coffre de 345 litres, soit l’équivalent certaines citadines. Et en plus, il n’y a pas de rangement pour les câbles de recharge, ce qui pénalise encore le volume de chargement.