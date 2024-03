Le pick-up Isuzu D-Max va passer à l'électrique en 2025

Les professionnels connaissent bien l’Isuzu D-Max, ce pick-up moins « glamour » que les Ford Explorer et autres Volkswagen Amarok mais tout aussi capable pour ceux qui ne s’intéressent qu’aux aptitudes réellement utilitaires. Commercialisé depuis 2019 sous sa version actuelle, il possède un quatre cylindres 1,9 litre de 163 chevaux et compose chez nous avec le malus écologique maximal pour les particuliers.

Comme le récent Maxus T90 EV déjà essayé sur Caradisiac, il va également se convertir à la technologie 100% électrique en complément de ses variantes thermiques. Le show-car dévoilé par le constructeur japonais embarque deux moteurs électriques (un sur chaque train), possède une transmission intégrale et des batteries d’une capacité de 66,9 kWh. Il développe 177 chevaux et 325 Nm de couple et pourra embarquer 1000 kg ou tracter 3,5 tonnes.

Une autonomie sans doute limitée

Avec une taille de batteries relativement modeste, il ne faudra pas s’attendre à des miracles sur le plan de l’autonomie maximale quand on sait qu’un Maxus T90 EV chinois se contente de 354 km au maximum malgré ses gros accumulateurs de 88,6 kWh. De quoi le réserver à des tâches locales, donc, et l’éloigner des longs trajets. La version de série du D-Max électrique arrivera en 2025.