Au volant, le Jogger peine à masquer ses rides par rapport à ses frangins SUV. Certes, il dispose de la même mécanique hybride que le Duster, gage de bonnes performances, de douceur et d’économies à l’usage avec quelques longues phases en tout électrique garantissant 4,6 l/100 km en ville et sur route selon nos mesures (plus de 6 l/100 km sur voies rapides). Mais sa frêle insonorisation peine à contenir les vociférations du 1.6 atmosphérique, qui entre en résonance à pleine charge. Par ailleurs, le plaisir est limité par une direction pesante et plus démultipliée, un empattement de minibus qui n’aide pas à tourner, et des mouvements de caisse prononcés. Cela posé, le break se rattrape avec un amortissement prévenant sur les bosses.

En plus de proposer une position de conduite plus haute qu’à bord du break (d’une bonne dizaine de centimètres), le Duster assure l’ambiance. Si le ciel de toit noir et la planche de bord massive confinent quelque peu, l’écran central bien plus moderne s’avère plus pratique et ergonomique. On ne peut pas en dire autant du minijoystick de boîte auto, qui réclame davantage de patience que le gros levier à l’ancienne du Jogger. Une contrainte vite oubliée dès les premiers tours de roues, le Duster faisant preuve d’un dynamisme supérieur grâce à une direction plus directe (2,75 tours relevés d’une butée à l’autre au lieu de 3,25) et légère (mais pas inconsistante), à ses suspensions autoritaires, et à des dimensions plus compactes. En conséquence, le Duster entre plus vite en virage, conserve des trajectoires précises et resserre la trajectoire au besoin grâce à un meilleur travail du train avant et un bel équilibre, le postérieur acceptant de pivoter progressivement au coup de volant. En contrepartie, le SUV compact se montre plus fermement amorti, surtout à l’arrière. Notez également qu’il sera le plus à l’aise hors des sentiers battus avec une garde au sol plus élevée et des porte-à-faux ultracourts. Si la mécanique hybride est mieux insonorisée qu’à bord du Jogger, elle se révèle moins sobre ici avec environ un demi-litre de plus constaté en moyenne, soit 5 l/100 km en agglomération et sur départementales, la faute à une surface frontale importante et à des pneus larges (215 mm au lieu de 205).

Si vous pensez que l’encombrant Bigster risque explose le budget carburant, détrompez-vous, car sa mécanique ne se contente pas de proposer 15 ch de plus que celle des autres. Profondément revue, celle-ci apporte un fonctionnement plus efficient. Son secret : un moteur essence plus « gros » (1.8) fonctionnant selon le cycle Atkinson (au meilleur rendement énergétique), une batterie à la capacité légèrement supérieure (+ 0,2 kWh), et une gestion des flux d’énergie repensée pour davantage de fonctionnements en tout électrique. Et cela paye ! Malgré ses 1 487 kg en ordre de marche, soit une centaine de plus que le Duster, le Bigster a réclamé seulement 4,2 l/100 km sur une boucle mêlant départementales et traversées de villages, soit 0,8 l de moins que son petit frère. Le couple supérieur du bloc thermique (172 Nm au lieu de 148), qui permet à la transmission de moins solliciter les hauts régimes (pour le plus grand bonheur des oreilles), n’est pas étranger à cette prouesse, et permet par ailleurs de profiter de meilleures reprises avec notamment 6s5 pour passer de 80 à 120 km/h selon nos mesures, contre 8s5 pour les deux autres. Bien sûr, tout n’est pas rose : en haussant le rythme, on trouvera toujours la boîte à crabots lente à la montée, que cela soit côté thermique (4 vitesses) ou électrique (deux vitesses). Par ailleurs, l’insonorisation des bruits d’air reste perfectible, tandis que le surpoids et la hausse de l’empattement (+ 4 cm) par rapport au Duster rendent le train avant moins accrocheur, et l'arrière plus passif. Mais l’auto demeure plaisante à mener, et surtout confortable, avec l’amortissement le plus moelleux de la famille.

Note : 13,6 /20 12,4 /20 10,7 /20 Explication des critères de notation