En débarquant sur le segment C avec le Bigster, Dacia veut séduire les familles et cela semble plutôt bien parti puisque c’est le dernier-né du constructeur roumain qui remporte le match à trois. Le nouveau venu l’emporte notamment grâce principalement à ses qualités dynamiques, mais il se débrouille bien également sur tous les autres critères. À la seconde place, on trouve le Jogger. Malgré son âge, il est celui qui dispose du budget le plus serré et les aspects pratiques bien conçus avec notamment la possibilité de transporter 7 personnes. Toutefois, il est pénalisé par des équipements de sécurité moins modernes et surtout un comportement routier nettement en deçà de ses deux frères. A la troisième place, on trouve le Duster, qui est le plus petit des trois véhicules, logique qu’il soit le moins adapté aux besoins d’une famille, même s’il n’est pas ridicule.

Bigster 1.8 Hybrid 155 Extreme Duster 1.6 Hybrid 140 4x2 Extreme Jogger 1.6 Hybrid 140 Extreme 7 pl. Budget























Coût d'achat























Bonus/malus























Consommation : données constructeur























Consommation : relevés Caradisiac























Courroie de distribution/chaîne























Cote attendue























Durée de la garantie























Fiabilité attendue/coût de réparations























Pratique























Qualité de la finition























Rangements























Modularité























Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)























Longueur maxi de chargement























Places AR : longueur aux jambes























Places AR : largeur aux coudes























Places AR : garde au toit























Plancher plat























Rapport prix/équipements























Aides à la conduite























Conduite (liaisons au sol)























Confort























Multimédia























Style intérieur























Style extérieur























Sur la route























Agrément moteur























Agrément boîte























Amortissement























Dynamisme























Emissions polluantes à l'usage























Insonorisation























Maniabilité























Performance























Position de conduite























Sécurité























Crash-test (Euro Ncap)























Degré maximal d'autonomie























Freinage























Systèmes de sécurité























Visibilité périphérique























Note globale : 13,8 /20 13,1 /20 13,2 /20 Explication des critères de notation