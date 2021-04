Changer ses plaquettes de frein : toutes les étapes détaillées

Les plaquettes de frein sont constituées d'un support métallique et d'une garniture qui se comporte comme une couche d’usure. En moyenne, leur durée de vie est estimée à environ 30 000 km pour les plaquettes de frein avant et 70 000 km pour les plaquettes arrière.

Lors du freinage, les plaquettes pincent le disque de frein afin de créer une friction ralentissant la rotation de ce dernier, ce qui provoque celui du véhicule. Chaque freinage engendre une perte de matière de la garniture de la plaquette. C’est cette usure qui va déterminer la durée de vie des plaquettes. Moralité, plus on freine, plus les plaquettes doivent être changées souvent.

Pour conserver un freinage optimum, il est nécessaire de changer les plaquettes avant que la garniture ne soit complètement usée. À défaut, c’est le support métallique qui va entrer en contact avec les disques de frein jusqu’à les rayer irrémédiablement, et obligera à les changer. En effet, il est fortement déconseillé de monter des plaquettes neuves sur des disques abîmés car cela peut nuire à la qualité du freinage.

Comment savoir si les plaquettes sont usées ?

La majorité des véhicules modernes sont équipés d'un avertisseur d'usure. Un témoin lumineux s'allume au tableau de bord lorsque ces dernières sont en fin de vie.

Sur des modèles de plus de dix ans, qui ne possèdent pas toujours de témoin d’usure, dans la majorité des cas, un contrôle visuel de l’épaisseur des plaquettes est réalisable en démontant seulement la roue. Certaines plaquettes sont en outre équipées d'indicateurs d'épaisseur minimum permettant d'évaluer leur usure.

Bien souvent, il suffit de freiner pour s’apercevoir que le freinage devient de moins en moins efficace et qu’il est sans doute temps de changer les plaquettes.

Bien choisir ses nouvelles plaquettes

En première monte, lorsque la voiture est encore sur la chaîne de fabrication, les constructeurs utilisent couramment des références de plaquettes de formes et de dimensions différentes pour un même modèle de véhicule. Pour identifier de façon certaine la version adéquate des plaquettes, le mieux est de se munir du modèle existant et de comparer directement avec les références proposées en magasin.

Autre solution, et de loin la plus simple, rentrer le numéro d’immatriculation de sa voiture sur un site spécialisé de ventes de pièces détachées, qui vous indiquera exactement les références des modèles de plaquettes adaptés à vos besoins.

Le changement de plaquettes étape par étape

1 - Démonter les plaquettes

Un changement de plaquettes demande de surélever la voiture sur chandelle pour démonter les roues.

Si le véhicule est équipé d’un témoin d’usure, il est nécessaire de débrancher le contacteur qui relie les plaquettes au châssis de la voiture, en prenant soin de bien noter son positionnement afin de pouvoir le remonter correctement ultérieurement.

Il est ensuite nécessaire d’identifier le type d’étriers de frein dont le véhicule est équipé : fixes ou flottants.

S’il s’agit d’étriers fixes, il suffit d’ôter la ou les goupilles et ressorts pour pouvoir extraire les plaquettes, en n’oubliant pas d’utiliser des goupilles neuves lors du remontage.

Sur les étriers flottants il est nécessaire d’enlever la partie mobile de l’étrier pour ôter les plaquettes.

Pour changer les plaquettes sur des étriers de frein avant, le piston peut souvent simplement être repoussé à l’aide d’un gros tournevis en prenant appui entre la plaquette usée et l’étrier lui-même.

Pour changer les plaquettes sur des étriers de frein arrière, il est nécessaire d’utiliser le repousse-piston lorsque le frein à main s’y trouve relié.

Il suffit ensuite de retirer les plaquettes usagées. Attention, les plaquettes de frein ont un sens de pose et il est nécessaire de bien repérer ce dernier afin de positionner les plaquettes neuves de la même façon.

2 - Nettoyer les surfaces avant de remonter

Brosser soigneusement les surfaces des plaquettes neuves pour éliminer les poussières éventuelles, et nettoyer les surfaces de guidage du support de l’étrier en prenant soin de ne pas endommager ce dernier.

Contrôler l’état de l‘étrier, du support du frein, des vis de fixation, ainsi que des tôles de guidage. Si ces éléments sont rouillés ou endommagés, il sera préférable de les remplacer.

Replacer les pistons de frein avec l’outil de rappel adapté aux différents systèmes de freinage, en respectant scrupuleusement les instructions de son fabricant que vous pourrez aisément trouver sur Internet si besoin.

Vérifier que les pistons des freins ne coincent pas et glissent librement.

3 - Monter les nouvelles plaquettes de frein

Il est nécessaire de se munir d’un lubrifiant permanent à haute résistance thermique pour lubrifier les surfaces d’appui et de guidage du support de l‘étrier et des plaquettes.

Attention, les surfaces de friction des plaquettes entrant en contact avec la surface des disques doivent impérativement rester sans graisse. Utiliser de l’acétone pour éliminer la graisse qui aurait malencontreusement coulé dessus.

Placer les nouvelles plaquettes en prenant soin de respecter le sens de montage.

Dans le cas d’un étrier flottant, repositionner la partie mobile de l'étrier et la revisser à la partie fixe. Pour un étrier fixe, replacer la ou les goupilles puis remettre l’étrier en place.

4 - Réactiver le circuit de freinage

Une fois les étriers remontés avec les plaquettes neuves, il est nécessaire de pomper de manière répétée sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque et d’assurer le premier freinage. Et ce, jusqu'à ce que la pédale de frein devienne dure à actionner. Vérifier le niveau du liquide de frein avant de reprendre le volant.

Plaquettes neuves… attention au freinage Les plaquettes neuves offrent une surface de contact d’usure relativement lisse qui les rend moins performantes lors des premiers freinages. Elles nécessitent une sorte de rodage sur 200 à 300 km, qui demande d’anticiper son freinage et d’éviter les « coups de frein rageurs » !

Le matériel pour changer des plaquettes de frein