La Model Y Grande autonomie propulsion est-elle la meilleure des Tesla?

Sur le marché français, le meilleur ennemi du Model Y est le Renault Scenic, auréolé du titre de voiture de l'année 2023. Agréable à conduire et plutôt logeable, il rend 28 cm à l'américain (4,47 m. contre 4,75 m.), ce qui se traduit notamment par un coffre moins généreux et l'absence d'un rangement complémentaire à l'avant. Autres concurrents de choix, les Skoda Enyaq (4,65 m.), Volkswagen ID.4 (4,58 m.), Peugeot E-3008 (4,54 m.), Kia EV6 (4,68 m.) ou Hyundai Ioniq 5 (4,64 m.). Et si l'on quitte la catégorie des SUV tout en cherchant un véhicule logeable, on peut aussi s'intéresser au Volkswagen ID.Buzz (4,72 m., ou 4,96 m. en version rallongée).

A retenir: une référence solide sur ses appuis

Cette Model Y Grande autonomie propulsion est clairement l’une des voitures les plus faciles à vivre sur le marché automobile, thermiques et électriques confondues. Le tout à un prix certes élevé dans l’absolu, mais qui reste extrêmement compétitif au regard de la concurrence directe. Ajoutez à cela l'agrément de conduite élevé, le soin apporté aux aspects pratiques et une remarquable efficience énergétique (11 kWh aux 100 km en condition urbaine tranquille, 15,6 en périurbain et moins de 19 kWh sur autoroute, selon nos relevés effectués par température estivale), et vous obtenez une voiture qui, bien qu'un peu vieillissante, reste la référence de la catégorie. Les 1,23 million d'automobilistes qui se sont laissés tenter l'an dernier à travers le monde ne peuvent tous avoir tort.

Caradisiac a aimé Agrément global de conduite

Efficience énergétique

Rapport encombrement-habitabilité

Facilité de recharge sur long trajet grâce au réseau Tesla (en plus des bornes publiques) Caradisiac n'a pas aimé Rayon de braquage

Le restylage de la Model 3 a donné un coup de vieux à la Model Y

On en voit trop (surtout en blanc !)