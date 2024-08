La Model Y Grande autonomie propulsion est-elle la meilleure des Tesla?

Inutile de chercher, l'équipement de série de cette Tesla Model Y figure au top de la catégorie. Sont ainsi fournis d'office le toit en verre panoramique, l'Autopilot avec régulateur de vitesse dynamique et assistance au maintien de cap (qu'il ne faut toutefois pas confondre avec un dispositif de conduite autonome), ou bien encore l'avertisseur de collision latérale. De fait, la voiture est placée en permanence sous une sorte de "bulle de sécurité" qui n'a qu'un défaut: elle manque parfois (souvent) de discernement, sanctionnant tout "début de commencement" de franchissement de ligne sans clignotant d'une désagréable alerte sonore. Reste qu'elle est efficace, comme votre serviteur peut en témoigner: sur une trois voies franciliennes, alors que je commençais à me rabattre de la voie de gauche vers celle du milieu, la voiture m'a empêché de finir la manoeuvre de façon à éviter la percussion avec un motard qui remontait rapidement en interfilles et que je n'avais pas vu. Bluffant!

Les audiophiles ne pourront que se féliciter de la qualité de l'installation fournie en série. Quant aux fans de techno, ils pourront ajouter 3 800 € pour disposer de l'Autopilot amélioré (avec navigation en Autopilot et changement de voie automatique), voire de 7 600 € pour la capacité de conduite entièrement autonome (toutes les fonctionnalités l'Autopilot amélioré, à quoi s'ajoutent la reconnaissance et la réaction aux feux de signalisation et aux panneaux stop). Notre avis? gardez vos sous.



Côté couleurs, le blanc nacré est fourni d'office mais il faut ajouter 1300 € pour disposer du bleu ou du noir, et même de 2 600 € pour passer au rouge-bordeaux ou au gris métallisé.

Un crochet d'attelage permettant de tracter jusqu'à 1 600 kilos est proposé en option et facturé 1350 €.

On relève enfin que Tesla facture 200 € le câble de recharge à domicile, lequel était pourtant gratuit au lancement du modèle. Même si les prix de vente de l'auto ont baissé depuis cette époque, c'est assez mesquin.