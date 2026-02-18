Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Dacia Sandero est-elle toujours la championne de l'économie ?

4. Notre avis sur la nouvelle Dacia Sandero et son positionnement face à la concurrence

 

La Dacia Sandero est-elle toujours la championne de l'économie ?

 

La concurrence : de nouveaux acteurs arrivent

La Dacia Sandero reste encore pour le moment l’une des plus accessibles du marché aux côtés de la nouvelle Citroën C3. Mais pour combien de temps encore, car ses versions les plus chics se rapprochent désormais des modèles généralistes comme la Clio ou la Peugeot 208 ou encore de la très recommandable MG3 vendue en motorisation hybride, mieux équipée et garantie 7 ans. 

A retenir : N°1 encore pour longtemps ?

Economique à l’usage, la motorisation GPL a été ici brillamment renouvelée et surtout associée à une bonne boîte automatique ce qui donne à la Sandero un atout supplémentaire. La Dacia Sandero Stepway est un achat malin et face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive, la star du groupe Renault mise sur son équipement modernisé et sa valeur de revente exceptionnelle pour rester la favorite des Français.

Caradisiac a aimé

  • Le faible coût d'utilisation
  • La nouvelle boite automatique agréable à conduire
  • L'autonomie record
  • La forte valeur de revente en occasion

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les prix en augmentation
  • L'insonorisation passable
  • La position de conduite 

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III (3) 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION 123 (wltp) 16 150 €  €
III (3) 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION AUTO 125 (wltp) 17 750 €  €
III (3) 1.2 ECO-G 120 JOURNEY 123 (wltp) 17 150 €  €
III (3) 1.2 ECO-G 120 JOURNEY AUTO 125 (wltp) 18 750 €  €
III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXPRESSION 128 (wltp) 17 650 €  €
III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXTREME 128 (wltp) 18 650 €  €
III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 ESSENTIEL 128 (wltp) 16 350 €  €
III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION 129 (wltp) 17 650 €  €
III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION AUTO 130 (wltp) 19 250 €  €
III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXTREME 130 (wltp) 18 650 €  €
III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXTREME AUTO 130 (wltp) 20 250 €  €

 

 

 

