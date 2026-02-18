4. Notre avis sur la nouvelle Dacia Sandero et son positionnement face à la concurrence
La concurrence : de nouveaux acteurs arrivent
La Dacia Sandero reste encore pour le moment l’une des plus accessibles du marché aux côtés de la nouvelle Citroën C3. Mais pour combien de temps encore, car ses versions les plus chics se rapprochent désormais des modèles généralistes comme la Clio ou la Peugeot 208 ou encore de la très recommandable MG3 vendue en motorisation hybride, mieux équipée et garantie 7 ans.
A retenir : N°1 encore pour longtemps ?
Economique à l’usage, la motorisation GPL a été ici brillamment renouvelée et surtout associée à une bonne boîte automatique ce qui donne à la Sandero un atout supplémentaire. La Dacia Sandero Stepway est un achat malin et face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive, la star du groupe Renault mise sur son équipement modernisé et sa valeur de revente exceptionnelle pour rester la favorite des Français.
Caradisiac a aimé
- Le faible coût d'utilisation
- La nouvelle boite automatique agréable à conduire
- L'autonomie record
- La forte valeur de revente en occasion
Caradisiac n'a pas aimé
- Les prix en augmentation
- L'insonorisation passable
- La position de conduite
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III (3) 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION
|123 (wltp)
|16 150 €
|€
|III (3) 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION AUTO
|125 (wltp)
|17 750 €
|€
|III (3) 1.2 ECO-G 120 JOURNEY
|123 (wltp)
|17 150 €
|€
|III (3) 1.2 ECO-G 120 JOURNEY AUTO
|125 (wltp)
|18 750 €
|€
|III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXPRESSION
|128 (wltp)
|17 650 €
|€
|III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXTREME
|128 (wltp)
|18 650 €
|€
|III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 ESSENTIEL
|128 (wltp)
|16 350 €
|€
|III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION
|129 (wltp)
|17 650 €
|€
|III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION AUTO
|130 (wltp)
|19 250 €
|€
|III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXTREME
|130 (wltp)
|18 650 €
|€
|III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXTREME AUTO
|130 (wltp)
|20 250 €
|€
Photos (50)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération