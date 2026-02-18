La concurrence : de nouveaux acteurs arrivent

La Dacia Sandero reste encore pour le moment l’une des plus accessibles du marché aux côtés de la nouvelle Citroën C3. Mais pour combien de temps encore, car ses versions les plus chics se rapprochent désormais des modèles généralistes comme la Clio ou la Peugeot 208 ou encore de la très recommandable MG3 vendue en motorisation hybride, mieux équipée et garantie 7 ans.

A retenir : N°1 encore pour longtemps ?

Economique à l’usage, la motorisation GPL a été ici brillamment renouvelée et surtout associée à une bonne boîte automatique ce qui donne à la Sandero un atout supplémentaire. La Dacia Sandero Stepway est un achat malin et face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive, la star du groupe Renault mise sur son équipement modernisé et sa valeur de revente exceptionnelle pour rester la favorite des Français.

Caradisiac a aimé

Le faible coût d'utilisation

La nouvelle boite automatique agréable à conduire

L'autonomie record

La forte valeur de revente en occasion

Caradisiac n'a pas aimé

Les prix en augmentation

L'insonorisation passable

La position de conduite