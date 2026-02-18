Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia Sandero 3 Stepway

Essai

La Dacia Sandero est-elle toujours la championne de l'économie ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

16  

6. La fiche technique de la Dacia Sandero Eco-G 120 

 

La Dacia Sandero est-elle toujours la championne de l'économie ?

 

Les chiffres clés

Dacia Sandero 3 Stepway III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXTREME AUTO
Généralités  
Finition STEPWAY EXTREME
Date de commercialisation 02/12/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,10 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,53 m
Empattement 2,60 m
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 324 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Biocarburant essence GPL
Puissance fiscale 6 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 120 ch
Couple NC
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10 s
Volume du réservoir 50 L
Emissions de CO2 130 g/km (wltp)
Bonus malus max 540
Page précédente

Photos (50)

Voir tout

Sommaire

16  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Dacia Sandero 3 Stepway

Dacia Sandero 3 Stepway

SPONSORISE

Essais Dacia Sandero 3 Stepway

Voir tous les essais Dacia Sandero 3 Stepway

Guides d'achat Citadine

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Dacia Sandero 3 Stepway

Voir toute l'actu Dacia Sandero 3 Stepway