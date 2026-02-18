6. La fiche technique de la Dacia Sandero Eco-G 120
Les chiffres clés
|Dacia Sandero 3 Stepway III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXTREME AUTO
|Généralités
|Finition
|STEPWAY EXTREME
|Date de commercialisation
|02/12/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|36 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,10 m
|Largeur sans rétros
|1,85 m
|Hauteur
|1,53 m
|Empattement
|2,60 m
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 324 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Biocarburant essence GPL
|Puissance fiscale
|6 CV
|Moteur
|3 cylindres , 12 soupapes
|Cylindrée
|1 199 cm3
|Puissance
|120 ch
|Couple
|NC
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|10 s
|Volume du réservoir
|50 L
|Emissions de CO2
|130 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|540
