3. Un contenu en équipements enrichi
La nouvelle Dacia Sandero Steway est disponible en France en 3 finitions.
Finition Essential – À partir de 16 350 €
Design & Confort : Sellerie Stepway, feux LED (signature en Y), barres de toit, climatisation et vitres teintées.
Technologie : Tableau de bord numérique 3,5'', Media Control avec support smartphone, radars de recul, allumage auto des feux et essuie-glaces.
Sécurité active : Freinage d'urgence autonome, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux et surveillance de l'attention.
Praticité : Banquette 60/40, accoudoir avant et réglages en hauteur pour le conducteur.
Finition Expression – À partir de 17 650 €
Équipements supplémentaires (Base Finition Essential) :
Multimédia : Écran tactile 8’’, 4 HP, réplication smartphone sans fil (Android/Apple).
Confort de conduite : Volant Soft Feel, vitres arrière électriques, rétroviseurs électriques et dégivrants.
Design intérieur : Sellerie Confort, finitions textiles sur la planche de bord.
Sécurité & Visibilité : Feux antibrouillard.
Spécificité Stepway : Ajout des barres de toit modulables brevetées.
Finition Extrême - À partir de 18 650 €
Équipements supplémentaires (Base Finition Expression) :
Technologie & Confort : Climatisation automatique, carte d'accès et de démarrage mains libres, caméra de recul.
Design extérieur : Jantes alliage 16’’, antenne requin stylisée et coques de rétroviseurs noires.
Capacités & Astuces : Mode antipatinage Extended Grip (pour sols meubles) et plancher de coffre à double niveau.
Le point techno : le grand écran du Duster
La Sandero reçoit sur les finitions haut de gamme un grand écran tactile 10’’. Il propose une interface simple, fluide et sans chichi. Il est compatibles Android et Carplay sans fil et dispose d'une navigation connectées.
Equipements et options
Version : III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXTREME AUTO
Equipements de sécurité
Système de fixation Isofix
Détection de pression des pneus
Airbag frontal conducteur et passager
Assistance au freinage d'urgence + allumage des warnings
Feux AR avec signature lumineuse Y
Détecteur d'angle mort
Feux de jour à LED
Feux anti brouillard
Régulateur et limiteur de vitesse
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie
ABS
Airbag latéral AV : thorax + rideau
Equipements de confort
Lève-vitres AR électriques
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Lève-vitre conducteur électrique impulsionnel
Climatisation automatique
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volant Soft Feel TEP
Frein de parking électrique
Rappel de bouclage de ceintures
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants
Siège conducteur réglable en hauteur
Rétroviseurs extérieurs Brun Cuivré
Console haute + rangement fermé avec accoudoir
Banquette AR 1/3-2/3
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit modulables
Jantes alliage 16'' TAMIA noires
Sellerie TEP Microcloud
Autres équipements
Condamnation des ouvrants en roulant
Eclairage du coffre
Kit de gonflage
Caméra de recul
Carte mains libres
3 appuis-têtes AR
Bouton appel d'urgence
Aide au parking AV / AR
Signature lumineuse DACIA en Y à LED
Mode éco
Condamnation centralisée des portes
Antenne requin
Extended Grip
Plancher de coffre double niveau
Prédisposition Ethylotest
Boîte de vitesse automatique 6
Media Display 10'' + 4 haut-parleurs + réplication smartphone (par parcâble et sans fil)
Nouveau tableau de bord numérique 7'' (AMDC)
Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)
Stripping Extreme
Options disponibles
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
0 €
-
Peinture métallisée Bleu Iron:
650 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
650 €
-
Peinture métallisée Vert Cèdre:
650 €
-
Peinture métallisée Beige Safari:
650 €
-
Peinture métallisée Jaune Ambré:
650 €
-
Peinture nacrée Noir Nacré:
650 €
