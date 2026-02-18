Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Dacia Sandero 3 Stepway

Essai

La Dacia Sandero est-elle toujours la championne de l'économie ?

Alexandre Bataille

3. Un contenu en équipements enrichi

 

La nouvelle Dacia Sandero Steway est disponible en France en 3 finitions.

Finition Essential – À partir de 16 350 €

Design & Confort : Sellerie Stepway, feux LED (signature en Y), barres de toit, climatisation et vitres teintées.

Technologie : Tableau de bord numérique 3,5'', Media Control avec support smartphone, radars de recul, allumage auto des feux et essuie-glaces.

Sécurité active : Freinage d'urgence autonome, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux et surveillance de l'attention.

Praticité : Banquette 60/40, accoudoir avant et réglages en hauteur pour le conducteur.

Finition Expression – À partir de 17 650 €

Équipements supplémentaires (Base Finition Essential) :

Multimédia : Écran tactile 8’’, 4 HP, réplication smartphone sans fil (Android/Apple).

Confort de conduite : Volant Soft Feel, vitres arrière électriques, rétroviseurs électriques et dégivrants.

Design intérieur : Sellerie Confort, finitions textiles sur la planche de bord.

Sécurité & Visibilité : Feux antibrouillard.

Spécificité Stepway : Ajout des barres de toit modulables brevetées.

Finition Extrême  - À partir de 18 650 €

Équipements supplémentaires (Base Finition Expression) :

Technologie & Confort : Climatisation automatique, carte d'accès et de démarrage mains libres, caméra de recul.

Design extérieur : Jantes alliage 16’’, antenne requin stylisée et coques de rétroviseurs noires.

Capacités & Astuces : Mode antipatinage Extended Grip (pour sols meubles) et plancher de coffre à double niveau.

Le point techno : le grand écran du Duster

La Sandero reçoit sur les finitions haut de gamme un grand écran tactile 10’’. Il propose une interface simple, fluide et sans chichi. Il est compatibles Android et Carplay sans fil et dispose d'une navigation connectées.

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : III (3) STEPWAY 1.2 ECO-G 120 EXTREME AUTO

Equipements de sécurité

  • Système de fixation Isofix

  • Détection de pression des pneus

  • Airbag frontal conducteur et passager

  • Assistance au freinage d&#039;urgence + allumage des warnings

  • Feux AR avec signature lumineuse Y

  • Détecteur d&#039;angle mort

  • Feux de jour à LED

  • Feux anti brouillard

  • Régulateur et limiteur de vitesse

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

  • ABS

  • Airbag latéral AV : thorax + rideau

Equipements de confort

  • Lève-vitres AR électriques

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit

  • Lève-vitre conducteur électrique impulsionnel

  • Climatisation automatique

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Volant Soft Feel TEP

  • Frein de parking électrique

  • Rappel de bouclage de ceintures

  • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants

  • Siège conducteur réglable en hauteur

  • Rétroviseurs extérieurs Brun Cuivré

  • Console haute + rangement fermé avec accoudoir

  • Banquette AR 1/3-2/3

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit modulables

  • Jantes alliage 16&#039;&#039; TAMIA noires

  • Sellerie TEP Microcloud

Autres équipements

  • Condamnation des ouvrants en roulant

  • Eclairage du coffre

  • Kit de gonflage

  • Caméra de recul

  • Carte mains libres

  • 3 appuis-têtes AR

  • Bouton appel d&#039;urgence

  • Aide au parking AV / AR

  • Signature lumineuse DACIA en Y à LED

  • Mode éco

  • Condamnation centralisée des portes

  • Antenne requin

  • Extended Grip

  • Plancher de coffre double niveau

  • Prédisposition Ethylotest

  • Boîte de vitesse automatique 6

  • Media Display 10&#039;&#039; + 4 haut-parleurs + réplication smartphone (par parcâble et sans fil)

  • Nouveau tableau de bord numérique 7&#039;&#039; (AMDC)

  • Système de freinage d&#039;urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)

  • Stripping Extreme

Options disponibles

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Bleu Iron

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Vert Cèdre

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Beige Safari

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Jaune Ambré

     : 

    650 €

  • Peinture nacrée Noir Nacré

     : 

    650 €

