La nouvelle Dacia Sandero Steway est disponible en France en 3 finitions.

Finition Essential – À partir de 16 350 €

Design & Confort : Sellerie Stepway, feux LED (signature en Y), barres de toit, climatisation et vitres teintées.

Technologie : Tableau de bord numérique 3,5'', Media Control avec support smartphone, radars de recul, allumage auto des feux et essuie-glaces.

Sécurité active : Freinage d'urgence autonome, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux et surveillance de l'attention.

Praticité : Banquette 60/40, accoudoir avant et réglages en hauteur pour le conducteur.

Finition Expression – À partir de 17 650 €

Équipements supplémentaires (Base Finition Essential) :

Multimédia : Écran tactile 8’’, 4 HP, réplication smartphone sans fil (Android/Apple).

Confort de conduite : Volant Soft Feel, vitres arrière électriques, rétroviseurs électriques et dégivrants.

Design intérieur : Sellerie Confort, finitions textiles sur la planche de bord.

Sécurité & Visibilité : Feux antibrouillard.

Spécificité Stepway : Ajout des barres de toit modulables brevetées.

Finition Extrême - À partir de 18 650 €

Équipements supplémentaires (Base Finition Expression) :

Technologie & Confort : Climatisation automatique, carte d'accès et de démarrage mains libres, caméra de recul.

Design extérieur : Jantes alliage 16’’, antenne requin stylisée et coques de rétroviseurs noires.

Capacités & Astuces : Mode antipatinage Extended Grip (pour sols meubles) et plancher de coffre à double niveau.

Le point techno : le grand écran du Duster La Sandero reçoit sur les finitions haut de gamme un grand écran tactile 10’’. Il propose une interface simple, fluide et sans chichi. Il est compatibles Android et Carplay sans fil et dispose d'une navigation connectées.