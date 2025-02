Nouvelle Mini Cabriolet, la starlette

La nouvelle Mini Cabriolet est disponible en France en 3 niveaux de finition avec des packs par défaut qui varient en fonction de la motorisation sélectionnée, une véritable usine à gaz.

L’entrée de gamme, baptisée « Classic », débute à 33 450 €. Elle embarque comme principaux équipements de série la climatisation automatique bizone, la navigation, les jantes alliage de 16’’, le volant chauffant, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif avec aide au maintien dans la voie, les feux LED.

La finition « Favoured », à partir de 34 670 €, ajoute l’affichage tête haute, le chargeur à induction, les jantes alliage de 17’’, les feux adaptatifs, le sélecteur de modes de conduite, etc.

La finition « JCW », vendue à partir de 36 280 €, ajoute la suspension adaptative, le volant sport et le kit carrosserie JCW.

Le point techno : un compteur de décapotage

L'application "Always Open Timer" présente sur le système multimédia affiche le temps par trajet et le total de tous les trajets réalisés à ciel ouvert. Il vous indique également la température extérieure avec des graphiques animés correspondants. C'est vraiment cool non ?