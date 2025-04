La Mini Cabrio JCW ne se conduit pas "comme un kart" contrairement à la légende

Avec un prix aussi élevé, Mini se devait de proposer un bon niveau d’équipement de série. Et c’est heureusement le cas pour la Mini Cabrio JCW : outre la climatisation automatique bi-zone, l’interface numérique de 24 pouces, l’assistant vocal, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, les jantes de 17 pouces et le kit carrosserie complet, elle possède aussi un affichage tête haute et une présentation intérieure soignée (malgré le plastique dur omniprésent).

Côté options, il reste les jantes de 18 pouces (de 600 à 1 620€ selon le modèle), mais aussi tous les équipements contenus dans le pack XL (navigation, ADAS plus poussées, filet anti-remous et siège conducteur réglable électriquement dans tous les sens avec mémoire). Mais on peut se « contenter » d’une Mini Cabrio JCW de série sans avoir l’impression de faire de gros sacrifices.

Le détail techno : un toit ouvrant dans la capote Outre la capote pilotée électriquement (en 18 secondes), La Mini Cabrio possède aussi une sorte de toit ouvrant pour ceux qui veulent juste un peu d'air sans tout enlever. La capote glisse alors sur 40 cm au niveau de la tête du conducteur et de son passager, un peu comme la position intermédiaire de la capote souple de la Fiat 500C depuis la fin des années 2000.