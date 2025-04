La Mini Cabrio JCW ne se conduit pas "comme un kart" contrairement à la légende

A quoi faut-il comparer la Mini Cabrio JCW facturée 44 850€ en prix de base ? Bonne question puisqu’elle n’a aucune concurrente directe. Seule autre citadine sportive thermique restant au catalogue, la Volkswagen Polo GTI de 207 chevaux (facturée 34 940€) n’existe pas en cabriolet. L’Abarth 500 électrique de 155 chevaux, affichée à partir de 42 300€ avant remise et bonus, reste beaucoup moins performante. Avec deux places de moins, on ne trouve que la savoureuse Mazda MX-5 pour ceux qui veulent un cabriolet à peu près abordable et sportif. Elle coûte d’ailleurs moins cher avec son addition à 35 300€ et bénéficie d’un châssis d'authentique voiture de sport. Au registre des performances en revanche, elle se fait enrhumer par l’Anglaise avec son petit 4 cylindres atmosphérique de 132 chevaux, le seul disponible au catalogue depuis cette année.

A retenir : chère, unique et toujours excitante

44 850€ dans une Mini avec 4 279€ de malus écologique français à ajouter (au minimum), ça commence à faire beaucoup d’argent en valeur absolue. Mais il faut bien avouer que sous ses airs de voiture pour « kéké » des beaux quartiers, cette Mini Cabrio JCW offre une conduite vraiment intéressante quand on commence à pousser en plus de développer des performances sacrément copieuses. Elle coûte aussi 4 000€ de plus que la Mini Cabrio S de 204 chevaux en finition Favoured (ou 2 250€ à équipement similaire), déjà très performante mais moins amusante à piloter car dépourvue de palettes (de série) et n’autorisant pas la désactivation des aides à la conduite.

Les puristes préféreront bien évidemment la Mazda MX-5, mais l’Anglaise marche beaucoup plus fort et procure à sa façon de très bonnes sensations de pilotage, tout en restant nettement plus polyvalente et pratique. Voilà pourquoi on n’éprouve vraiment aucun dédain à son endroit et qu’elle vaut beaucoup mieux que l’image un peu péjorative qu’on s’en fait parfois. C’est une voiture unique au monde, et pas seulement parce que les autres ne font plus de cabriolets à quatre places…

Caradisiac a aimé

Le style toujours rigolo

Les performances surprenantes

Un vrai caractère sympa

Caradisiac n'a pas aimé

Le prix plus élitiste que jamais

Plus de boîte manuelle

Le malus conséquent