Cachez ce pot d'échappement que je ne saurais voir

Il y a quelques jours, Mini dévoilait enfin la version thermique de sa nouvelle citadine « premium », d’abord lancée en variante électrique. Elle développe 156 chevaux dans son modèle de base Cooper et surtout 204 chevaux dans sa déclinaison Cooper S, le haut de gamme à vocation sportive. Mais alors que la petite Anglaise jouait volontiers les GTI débridées dans ses précédentes moutures, avec sa présentation extérieure enjouée et sa double sortie d’échappement centrale, la nouvelle cache totalement ses canules à l’arrière sous son pare-chocs.

Il y a quelques années seulement, pourtant, même les sages modèles hybrides rechargeables de chez Audi faisaient l’effort d’exhiber de fausses sorties d’échappement stylisées au bas de leur bouclier arrière. Mais à l’heure où les constructeurs automobiles communiquent plus que jamais sur leurs nouveautés électriques en Europe, il semblerait que ce détail tombe en disgrâce dans certains bureaux de design.

La récente Volkswagen Golf GTI conserve tout de même ses canules pour l’instant, mais on sait que la compacte allemande doit passer à une toute nouvelle génération d’ici la fin de la décennie qui se passera probablement de motorisations thermiques. Au sein du groupe BMW, en tout cas, les tubulures voyantes n’ont plus droit de cité sur les nouveautés thermiques « sages ».

Ce qui n’empêchera tout de même pas la future M5 hybride de parader fièrement avec ses deux doubles sorties d’échappement, comme on a pu le voir récemment dans une fuite relayée sur Internet. Quant au monstrueux XM, il présente lui aussi des sorties d’échappement caricaturales sur son bouclier arrière seyant. Ce détail semble rester pour l’instant un élément de langage incontournable sur les modèles d’exception équipés d’un gros moteur thermique de forte puissance.

Tant qu’il reste la Civic Type R…

En matière de pots d’échappement triomphants, d’ailleurs, personne ne bat la Honda Civic Type R dont la dernière mouture, certes accablée par le malus écologique français, possède toujours une impressionnante triple sortie centrale qui laisserait croire qu’elle développe beaucoup plus que 329 chevaux sous le capot.

Mais à l’heure où la disparition des GTI thermiques et autres sportives compactes à pétrole se profile, les pots d’échappement hypertrophiés n’en ont sans doute plus pour longtemps. En 2015, le rappeur Gradur chantait « Cambrée comme un Scirocco avec les quatre pots » dans la prose vulgaire de sa chanson « Trap Queen ». Mais ce signe extérieur de puissance semble désormais de plus en plus mal vu. Il ne s’agit pas forcément d’une mauvaise chose pour ceux qui s’intéressent davantage aux qualités mécaniques objectives d’une voiture qu’à l’agressivité de sa présentation extérieure…