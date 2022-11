Scoop – BMW M5 : elle se découvre un peu plus

La future BMW M5, variante sportive de la BMW Série 5 (dont la nouvelle génération est prévue pour l'an prochain) disposera d’une motorisation hybride rechargeable. Ce sera vraisemblablement celle qu’a inaugurée le BMW XM. Il s’agit, sur la version la plus puissante du BMW XM, d’une motorisation constituée d’un bloc thermique V8 4.4 de 585 ch associé à un électromoteur de 197 ch, cet ensemble développe 748 ch sur le XM et devrait atteindre, selon nos estimations, les 760 ch sur la BMW X5. Alors que le nouvel opus de la Série 5 est prévu pour 2023, la BMW M5 arrivera en 2024, en même temps que l'électrique BMW i5.

C’est sur circuit que la BMW M5 poursuit ses essais de mise au point. Et comme il est nécessaire de refroidir la machine lorsque l’on effectue des tours à haute vitesse, la M5 dévoile sa partie avant et ses imposantes prises d’air chargées d’amener l’air au radiateur, mais aussi de refroidir les freins. Les projecteurs sont également des éléments définitifs qui arriveront en production en 2024.

Moins camouflée à l’avant, la BMW M5 montre la version définitive son bouclier. On distingue mieux également la calandre qui est discrète par rapport à celle hypertrophiée du coupé BMW M4. Cela ne l’empêchera pas pour autant d’afficher un style agressif correspondant bien aux performances élevées de ce modèle. À l’arrière, il n'y a rien de définitif en ce qui concerne le style, les essais ayant pour but de mesure les performances de l’auto et son système de refroidissement.