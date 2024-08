Pourquoi on préfère la nouvelle Mercedes SL à l'AMG GT coupé

Côté équipement, la Mercedes SL observe la même politique que l’AMG GT avec une bonne dotation de série mais quelques oublis comme les aides à la conduite de niveau 2 ( 2 950€). Et personnaliser votre SL sera tout aussi cher : 7 100€ pour le superbe vert Irlande Magno Manufaktur, 1 800€ pour le cuir truffe, 2 050€ pour les jantes forgées de 21 pouces, 3 400€ pour le pack Aérodynamique AMG ou même 11 700€ pour l’intérieur Manufaktur complet.

Côté dynamique, les roues arrière directrices sont de série sur le SL 63 S E Performance tout comme l’amortissement AMG Ride Control et les gros disques de freins en carbone-céramique.

Le point techno : l’Airscarf toujours au poste

Introduit pour la première fois en 2004, le système Airscarf est monté depuis sur tous les cabriolets de la marque à l’étoile. Soufflant de l’air chaud dans la nuque du conducteur et du passager et repris par d’autres marques, ce dispositif permet de rendre plus agréable les virées « cheveux au vent » quand il fait très froid et il se retrouve bien évidemment dans le SL actuel. Notez qu’en 2016, un Allemand revendiquant son invention a obligé Mercedes à se défendre en justice face à lui.