Nouvelle Mercedes Classe S : voici l'ultra luxueuse Maybach

Dans la catégorie des berlines de luxe, la Classe S met déjà la barre haut. Mais pour les riches clients qui en veulent toujours plus, Mercedes monte cette barre d'un cran avec une déclinaison Maybach, qui vient carrément chasser sur les terres des Bentley et Rolls Royce. Et preuve de l'importance de cette variante, elle est présentée moins de trois mois après la Classe S "classique".

La Maybach profite d'un empattement allongé de 18 cm par rapport à la version Limousine (qui a déjà 11 cm de plus par rapport à la S de départ). La distance entre les essieux est ainsi de 3,40 mètres et la longueur totale atteint 5,47 mètres. La silhouette s'adapte à ce changement, avec une troisième vitre latérale. Parmi les autres éléments esthétiques distinctifs, il y a la calandre à lamelles verticales, la ligne chromée sur le capot et les prises d'air chromées. La voiture est disponible avec des silhouettes bicolores, avec une ligne de séparation peinte à la main.

Bien sûr, les places de choix sur ce véhicule, ce sont celles à l'arrière. Les occupants profiteront de portes agrandies pour faciliter l'accès. En option, ces ouvrants s'ouvrent électriquement ! Parmi les aménagements possibles, des sièges "First Class" : de véritables fauteuils qui, comme leur nom l'indique, vous font voyager en première classe. Ils sont séparés par un bel insert en bois. On retrouve le bois sur les coques des sièges avant. Parmi les équipements de confort, il y a une glacière, un chauffage de nuque et d'épaules ou encore un support de mollets massant !

Le chauffeur aura pour sa part une planche de bord qui fait la part belle aux écrans, avec un écran de 12,8 pouces en guise de console centrale. Pour l'aider à manœuvrer ce long engin, il y a deux options de roues arrière directrices, avec un braquage des roues arrière jusqu'à 10°, ce qui fait gagner deux mètres de rayon de braquage.

La suspension pneumatique est de série, avec une caméra qui analyse la route en amont pour adapter la suspension et l'amortissement, et la fonction d'inclinaison dans les virages. Un travail poussé sur l'isolation phonique a été mené. Il y a plus d'isolants dans les passages de roues arrière, une troisième vitre latérale avec un verre feuilleté plus épais et un système de réduction des nuisances sonores basse fréquence "à l'aide d'ondes acoustiques en opposition de phase" via la sono Burmeister.

La Classe S version Maybach sera proposée chez nous avec un V8 de 560 ch, doté d'une micro-hybridation.