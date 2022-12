L'Alfa Romeo Giulia SWB Zagato renoue avec la grandeur des carrossiers italiens

Après plusieurs « teasers », Zagato lève enfin le voile sur sa Giulia SWB et le moins que l’on puisse dire, c’est que la surprise est totale. On s’attendait à une transformation radicale mais les modifications vont bien au-delà de celles des engins spéciaux que présentent régulièrement des marques comme Bentley, Bugatti, Ferrari ou Lamborghini. Le joli coupé vert que vous avez sous les yeux utilise bien le châssis de l’Alfa Romeo Giulia, mais il a été considérablement retravaillé par l’équipe de Zagato. Il y a deux portes en moins et la silhouette n’a plus rien à voir avec celle de la berline italienne. Quant au style, il a été défini avec l’aide d’Alejandro Mesonero, le patron du design d’Alfa Romeo.

Impossible de ne pas penser à l’Alfa Romeo SZ de 1990 en observant les traits fascinants de ce nouveau coupé Zagato, même s’il affiche des courbes ondulées plutôt que des arêtes brutales. Zagato assume d’ailleurs totalement l’inspiration des Alfa Romeo de la série SZ, remontant jusqu’à la SZ Codatronca de 1961. La filliation avec cette dernière saute aux yeux quand on regarde la poupe.

Un V6 bi-turbo de 540 chevaux et une boîte manuelle

Zagato précise que la Giulia SWB possède un V6 bi-turbo de 2,9 litres identique à celui de la Giulia GTAm. Ce dernier développerait donc 540 chevaux mais contrairement à la berline dotée d’une transmission automatique à huit rapports, le coupé Zagato préfère une boîte manuelle à six vitesses. Cette intrigante beauté a été conçue tout spécialement pour un grand collectionneur d’Alfa Romeo Zagato et n’existera a priori qu’en exemplaire unique. Précisons que contrairement à ce que nous croyions, la Giulia SWB n’est pas la fameuse super-sportive dont nous a parlé le patron d’Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato lors de notre récente interview. Il y aura donc une autre belle surprise l’année prochaine à découvrir chez Alfa Romeo après cette Giulia SWB, dont le développement technique a été réalisé intégralement par Zagato.