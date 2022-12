Il y a quelques jours, Alfa Romeo diffusait un tout premier teaser de sa future Giulia SWB conçue avec le carrossier italien Zagato. On pouvait alors admirer la signature lumineuse arrière de cette sportive ultra-élitiste que prépare actuellement le constructeur italien sous l’impulsion de son patron Jean-Philippe Imparato.

L'Alfa Romeo Giulia Zagato SWB se montre (un peu)

La marque de Milan et Zagato montrent cette fois de nouvelles images ainsi qu’une courte vidéo, encore un peu plus révélatrices. Outre certains détails de carrosserie (une ouïe latérale notamment), on commence à deviner la face avant de cette future Alfa Romeo qui s’annonce extrême dans son design et son approche.

Très différente de la Giulia normale ?

Comme son nom l’indique, la machine sera basée sur la Giulia actuelle. Mais d’après la description du projet par Jean-Philippe Imparato et ces nouvelles images, la voiture semble très différente de la berline familiale « normale », déjà déclinée dans deux versions ultra-sportives (Quadrifoglio puis GTA). A quel point le carrossier Zagato a-t-il pu transformer la jolie Italienne ? On devrait de toute façon découvrir l’auto au grand jour d’ici quelques semaines. Pour rappel, il s’agira d’un modèle en série très limitée (quelques dizaines d’exemplaires), dont le design évoquera certaines Alfa Romeo mythiques du siècle dernier.