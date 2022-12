A l’occasion de notre essai du Tonale Q4 hybride rechargeable, le patron d’Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato nous annonçait qu’il était en train de se pencher sur la validation définitive d’un projet de voiture de sport pour l’année prochaine. Visiblement, cette validation est déjà arrivée puisque la marque diffuse un teaser vidéo officiel qui ne laisse que peu de doute quant au modèle en question.

L'Alfa Romeo Giulia SWB Zagato commence à se montrer

Le teaser montre ce qui ressemble à une signature lumineuse arrière, avec les mots « Alfa Romeo Giulia SWB Zagato ». On sait donc déjà à quoi s’attendre : probablement une voiture de sport basée sur le châssis de la Giulia actuelle, avec un empattement modifié (pour le « Short Wheel Base ») et un style signé du carrossier Zagato déjà bien connu pour ses Alfa Romeo spéciales dans l’histoire.

Un coupé ou une vraie super-sportive ?

Quand il nous avait parlé du projet, Jean-Philippe Imparato évoquait une production en série très limitée et un design inspiré des Alfa Romeo les plus légendaires de la marque. On est curieux de voir à quel point ce projet s’éloignera de la Giulia normale, déjà capable de performances ébouriffantes dans ses versions Quadrifoglio et GTA. Selon toute logique, cette future Giulia SWB Zagato reprendra le V6 bi-turbo de 2,9 litres de ces variantes (développant entre 510 et 540 chevaux). On devrait en savoir davantage d’ici le mois de mars et la voiture sera vraisemblablement présentée avant la fin de l’année prochaine.