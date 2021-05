Mercedes lance sa nouvelle Maybach en France, en V12

Mercedes confirme aujourd'hui la commercialisation de son modèle le plus luxueux. Vous pensez à la Classe S, et vous avez raison, mais il s'agit ici d'une variante un peu particulière, déjà abordée dans nos colonnes : la Maybach. Un constructeur intégré entièrement à Mercedes et devenu une ligne à part entière, sur Classe S et GLS.

La Mercedes-Maybach S580 4Matic est donc ce qui incarne le mieux le luxe le plus poussé chez le constructeur. Et alors que la gamme Classe S ne comporte pour l'heure que des versions diesels dans l'Hexagone, cette Mercedes-Maybach tourne le dos à ce carburant peu noble pour un bloc V8 4.0 biturbo tournant au sans-plomb. C'est le fameux M178, moteur lancé en 2014 et qui n'a cessé d'évoluer depuis. Proposé sur de nombreux modèles du groupe, ce bloc développe ici 503 ch et 700 Nm de couple.

La grande surprise, c'est la confirmation de la version V12. La Maybach S680, que l'on pensait réservée à certains marchés comme les Etats-Unis ou la Chine est finalement proposée en France. Le mythique moteur M279 cube six litres, embarque deux turbos et développe toujours ses 612 ch et surtout 900 Nm entre 2000 et 4000 tr/mn. Autant dire que les relances seront loin d'être un problème, malgré le poids probablement inavouable de la limousine. Mercedes annonce justement des 0 à 100 respectifs de 4,8 et 4,5 secondes, et des tarifs de 189 200 € pour la version V8, et 232 700 € pour le V12. Un écart tarifaire important, mais c'est le prix à payer pour accéder à l'exclusivité de la Mercedes V12... tant que ça dure.

Côté équipements, notons la présence de la peinture biton (15 000 €, tout de même) avec un choix d'une dizaine de coloris. Les portes arrière à assistance électrique, les roues arrière directrices, le pack MBUX pour les passagers arrière ou encore les flûtes à champagne sont en option. Ces dernières font d'ailleurs partie du "Pack Première Classe". Vous voulez connaître le prix ? Tenez vous bien : 56 900 € l'option sur le V8, et 31 600 € sur le V12.