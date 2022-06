La catégorie des berlines compactes est l’une des plus concurrentielles du marché. Toutes les marques généralistes ou premium possèdent un modèle y appartenant. Sans trop de surprise, ce sont les constructeurs généralistes qui se taillent la part du lion. Les Peugeot 308 et Renault Mégane sont bien évidemment incontournables, mais la C4 a tout de même réussi à s’imposer. L’an passé, elle s’est même mieux vendue que la 308 – certes en fin de vie avec 22 000 exemplaires faisant d’elle la seconde compacte la plus écoulée dans l’Hexagone derrière la Mégane (28 000 ex). Et ces chiffres se confirment cette année, même si la 308 a repris le leadership, la berline aux chevrons conserve sa seconde position. Le succès ne se dément pas. C’est partant de ce constat que Citroën a décidé de la prendre pour base afin de concevoir un modèle mondial, qui sera également vendu en France et qui viendra s’intercaler entre la C4 et la C5 X, la nouvelle grande berline de Citroën.

dailymotion Présentation video - Citroën C4 X : l'autre compacte des chevrons

Comme sa grande sœur, la C5 X, la C4 X mélange les genres de plusieurs segments en reprenant chez les SUV, les protections de carrosserie, les roues de grand diamètre et une garde au sol surélevée. Et pour les berlines coupés, c’est la chute de pavillon prononcée qui lui donne des airs de berline 4 portes. L’avant est strictement identique à la C4 que l’on connaît avec l’identité des Citroën composée de la calandre qui s’étend sur toute la largeur du véhicule et qui s'achève par des projecteurs sur deux niveaux.

C’est finalement la partie arrière qui concentre les principales évolutions. Les portes sont similaires mais ensuite on découvre une ligne de pavillon fuyante qui se termine sur un coffre. Les feux différents de ceux de la C4 sont massifs et débordent majoritairement sur les ailes et plus légèrement sur le coffre. Celui-ci est frappé du logo Citroën. Pour ce qui est des dimensions, cette C4 X mesure 4,60 m c’est 24 cm de plus que la C4 normale. L’empattement reste stable à 2,67 m, ce qui signifie que l’augmentation des dimensions s'effectue uniquement par la croissance du porte-à-faux arrière.

Les aspects pratiques sont les points forts de cette C4 X. Les places arrière sont accueillantes que ce soit pour l’espace aux jambes et la garde au toit. Le dossier de la banquette est désormais incliné à 27°. La contenance du coffre progresse aussi avec 510 litres soit un gain de 130 litres. Dommage que celui-ci ne soit accessible que par un coffre. Citroën explique ce choix par deux raisons : la C4 et la C5 X sont des berlines à hayon, l’utilité d’une troisième n'est par conséquent pas justifiée selon la marque et ensuite, il ne faut pas oublier que certains marchés sont très friands de ce type de carrosserie.

Aux places avant, aucun changement puisqu’on retrouve la planche de bord de la compacte avec sa petite instrumentation numérique 7 pouces relayée par un affichage tête haute. Elle côtoie un nouvel écran multimédia 10 pouces. Le design est toujours aussi décalé avec notamment la présence d’une double boîte à gants et de très nombreux rangements.

Sous le capot, la C4 X sera pourvue des mêmes moteurs que la C4 traditionnelle avec en essence des Puretech 100 et 130 ch, un diesel le BlueHdi 130 ch et une version 100% électrique. Cette dernière qui représente 1/3 des ventes aujourd’hui a de fortes chances de continuer à séduire de nombreux clients. Pour rappel, cette version est animée par un moteur de 136 ch alimenté par une batterie de 50 kWh lui permettant de parcourir près de 360 km en tout électrique.

Le confort sera bien évidemment de mise avec deux éléments devenus la marque de fabrique des chevrons à savoir les suspensions à butées hydrauliques et les sièges dotés de la mousse à bi-densité.

Avec cette C4 X, Citroën vise à la fois les particuliers mais aussi les taxis et les VTC. Cette C4 X sera commercialisée fin 2022/début 2023. Les tarifs ne sont pas connus pour l’instant.