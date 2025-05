La nouvelle Fiat Grande Panda Hybrid donne-t-elle envie d’acheter un moteur Puretech ?

La Fiat Grande Panda commercialisée en France profite d’un meilleur équipement de série que les modèles vendus dans d’autres marchés mais en contrepartie, elle coûte plus cher. A 18 900€, la finition de base Pop possède déjà l’écran tactile central de 10,25 pouces compatible Android Auto & Apple Carplay contrairement à la Citroën C3 premier prix. Elle reçoit aussi des optiques à LED, un combiné d’instrumentation numérique et une climatisation manuelle. Pas besoin de plus pour ceux qui recherchent une citadine à l’équipement correct.

Pour 2 000€ de plus, la finition Icon ajoute une climatisation automatique, un chargeur à induction ou encore la navigation intégrée. Notez que notre modèle essayé était dans cette finition Icon, mais qui diffère en Italie où ce niveau profite d’un équipement supérieur (avec notamment des jantes de 16 pouces). Pour encore 1 500€ de plus, la finition La Prima donne droit à des jantes plus voyantes, du bambou sur la planche de bord et une sellerie en tissu « La Prima » en plus d'un accoudoir central.

Le détail techno : des moteurs plus puissants…uniquement sur le papier Comme l’on l’a déjà écrit sur Caradisiac, la Grande Panda thermique revendique 110 chevaux en puissance maximale et non plus 100. Elle possède pourtant bien un moteur essence de 100 chevaux, accouplé à un moteur électrique de 28 chevaux. En fait, Stellantis préfère désormais exprimer la puissance maximale de ce moteur à hybridation légère selon une norme de mesure différente, qui combine la puissance du moteur électrique à celle du moteur essence à un certain régime. Ce chiffre n’est pas le fruit de l’addition des deux puissances maximales.