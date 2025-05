La nouvelle Fiat Grande Panda Hybrid donne-t-elle envie d’acheter un moteur Puretech ?

A 18 900€ en finition Pop, la Fiat Grande Panda Hybrid coûte moins cher que les citadines des marques généralistes à motorisation et équipement similaire. Une Renault Clio en finition Evolution avec le moteur compatible GPL de 100 chevaux demande 20 700€ et ceux désirant une boîte automatique devront payer au moins 24 200€ (E-Tech 145 chevaux). La Peugeot 208 équipée du même moteur à boîte automatique de 110 chevaux (anciennement 100…) demande 23 550€ au minimum avant remise. La Volkswagen Polo de 95 chevaux demande 24 975€ en premier prix et l’Allemande monte à 26 670€ en boîte automatique ! Même la Dacia Sandero Stepway se facture plus cher dans sa version à boîte automatique (90 chevaux), affichée à partir de 19 500€. La MG3 chinoise hybride se facture elle 19 990€ avec son moteur hybride bien plus puissant. Quant à la Citroën C3 cousine de la Fiat, elle coûte 20 650€ au minimum dans sa version « hybride » à boîte automatique. L’Italienne est la mieux placée de toutes les citadines à boîte automatique et équipement correct.

A retenir : elle devient peut-être la meilleure citadine du marché

Dans sa nouvelle version thermique à hybridation légère, la Fiat Grande Panda brille sur le plan de l’habitabilité, affiche un design enjoué, se montre confortable et profite d’une motorisation efficace tout en restant frugale. Banale à conduire et sans prétentions dynamiques, elle coûte moins cher que ses concurrentes des marques généralistes (ou même que la Dacia Sandero Stepway en boîte automatique) et fait plus « envie » que la Citroën C3. En résumé, c’est une voiture ennuyeuse qui donne presque le sourire et elle possède tout de la voiture populaire par excellence (surtout qu’une déclinaison 100% thermique à boîte manuelle et 100 chevaux doit arriver d’ici la fin de l’année à partir de 16 000€ environ).

Reste la question de la fiabilité de son petit moteur turbo 1,2 litre à trois cylindres, descendant de la famille Puretech. On le sait, ce bloc a bénéficié de profondes modifications pour remédier aux problèmes catastrophiques des précédentes versions mais on a récemment entendu parler de soucis de boîte et de distribution, d’une gravité limitée pour le moment. Le groupe Stellantis devra de toute façon se montrer irréprochable sur ce dossier s’il veut en finir avec la très mauvaise image donnée par ce scandale. Ça serait dommage qu’une voiture aussi sympa et bien pensée en pâtisse ! Simple et abordable, la Grande Panda Hybrid nous ferait presque oublier l'excellente et anachronique Tipo diesel...

Caradisiac a aimé

Le style toujours mignon

L'habitabilité intérieure

L'agrément du moteur à hybridation légère

Le rapport prix-prestations au top

Caradisiac n'a pas aimé

ADAS insupportables (mais heureusement désactivables)

Finition intérieure basique

Qualité d'amortissement moyenne