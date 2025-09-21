Le Ford Puma a été restylé en 2024 et le Ford Puma GEN-E électrique est arrivé cette année. Il s’agit donc d’un modèle récent qui dispose d’équipements dernier cri, mais aussi de bonnes motorisations Ecoboost pour le modèle thermique et d’une seule motorisation électrique de 168 ch pour la version électrique GEN-E. En ce qui concerne la motorisation électrique, notre choix est donc contraint, tandis que pour le modèle thermique, notre choix se porte sur le bloc 1.0 Ecoboost de 125 ch au bon rapport prix/performances qui peut être associé à une boîte manuelle à six rapports ou une boîte Powershift à sept rapports. En ce qui concerne notre choix pour la finition, il se porte sur la finition de base Titanium pour le modèle thermique, et GEN-E pour le modèle électrique. Cette finition d’entrée de gamme est très bien dotée et peut être complétée par l’une ou l’autre option sous forme de packs (Confort, Hiver ou Assistance Avancée). Il est bon de noter que Ford pratique en ce moment des tarifs avec de belles remises sur son SUV citadin, au moment de l’achat renseignez-vous sur le site du constructeur ou chez un concessionnaire.

Voici les versions du Ford Puma thermique que nous vous conseillons

Ford Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 125 ch BVM6, finition Titanium à 27 490 €

Ford Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 125 ch Powershift, finition Titanium à 29 090 €

Voici la version du Ford Puma GEN-E électrique que nous vous conseillons

Ford Puma GEN-E 168 ch, finition de base à 33 990 €

Afin de tout connaître du Ford Puma et de sa version électrique Ford Puma GEN-E voici un tableau de gamme (avec les prix catalogue) qui vous permet de voir l’ensemble des couples motorisation/finition. Attention avant l’achat, il est bon de savoir qu’il est toujours nécessaire de négocier et de bien voir s’il n’existe pas (comme actuellement) des remises sur le site constructeur ou chez les concessionnaires de la marque.

Tableaux de gamme

Ford Puma

Motorisations/ Finitions Titanium ST-Line ST-Line X Sound Edition ST 1.0 Ecoboost 125 ch BVM6* 27 490 € 29 640 € 28 990 € 33 990 € - 1.0 Ecoboost 125 ch Powershift* 29 090 € 31 240 € 30 590 € 35 590 € - 1.0 Ecoboost 155 ch Powershift** 30 090 € 32 240 € 31 590 € 36 590 € - 1.0 Ecoboost 170 ch Powershift*** - - - - 38 290 €

Malus écologique 2025 : * de 150 à 400 €, ** de 280 à 360 €, *** 540 €

Ford Puma GEN-E

Motorisations/Finitions Gen-E Gen-E Premium Gen-E Sound Edition Puma Gen-E 168 ch Standard Range 33 990 € 36 490 € 38 990 €

Bonus écologique 2025 véhicules 100 % électriques – Depuis le 1er juillet 2025, le montant maximal du bonus est passé de 4 000 à 4 200 € pour les ménages les plus modestes et de 2 000 à 3 100 € pour tous les autres. Ce qui ne change pas, c’est qu’il est toujours valable pour des voitures électriques dont le tarif est de maximum 47 000 €.