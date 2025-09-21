4. Quelles sont les options pour le SUV Ford Puma ?
Le Ford Puma et le Ford Puma GEN-E disposent d’un catalogue d’options assez copieux qui se compose le plus souvent de packs (Confort, Hiver et Assistance Avancée). Il convient de noter qu’une roue de secours galette (200 €) est en option, elle est réservée au Ford Puma thermique (excepté la version la plus puissante ST).
Pour toutes les finitions
- Crochet d’attelage détachable : 700 €
- Pack extérieur noir (pavillon noir et coques des rétroviseurs extérieurs noires, de série sur Sound Edition, indisponible avec les teintes Blanc Glacier et Noir Agate) : 600 €
- Peintures métallisées (de série Premium Rouge Fantastic et Premium Blanc Metropolis pour Sound Editions, Jaune Electric pour Puma GEN-E) : de 600 à 1 250 €
- Peintures non métallisées : 250 €
- Pneus toutes saisons (ajoutent les jantes alliage 17 pouces Puma sur la version GEN-E Premium et Jantes alliage 17 pouces ST-Line sur ST-Line X) : 300 € (sauf ST-Line X : 100 €) 0
- Roue de secours galette (la roue de secours est intégrée à la MegaBox le coffre passe ainsi à 422 litres, indisponible sur ST et toutes les finitions du Puma GEN-E) : 200 €
- Toit ouvrant panoramique (indisponible avec Sound Edition) : 1 000 €
Pour la finition Titanium
- Pack assistance avancée (régulateur adaptatif - intelligent sur PowerShift avec Puma GEN-E - avec assistant de maintien dans la voie et centrage dans la voie - avec fonction Stop & Go sur PowerShift et avec Puma GEN-E - et lecture avancée des panneaux de signalisation, surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche, la caméra 360° et radars de stationnement avant, assistant précollision avec assistant de précollision aux intersections, assistant au freinage d'urgence en marche arrière, rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement avec éclairage d'approche et répétiteur de clignotant intégré) : 1 200 €
- Pack confort (hayon mains libres, rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant intégré et éclairage d'approche, sièges avant avec support lombaire et siège passager réglable en hauteur, accès et démarrage mains libres) : 750 €
- Pack hiver (sièges avant chauffants, pare-brise dégivrant Quickclear et volant chauffant) : 500 €
- Projecteurs Matrix LED avec éclairage intelligent : 950 €
Pour la finition ST-Line
- Jantes alliage 19 pouces : 1 000 €
- Pack assistance avancée (régulateur adaptatif - intelligent sur PowerShift avec Puma GEN-E - avec assistant de maintien dans la voie et centrage dans la voie - avec fonction Stop & Go sur PowerShift et avec Puma GEN-E - et lecture avancée des panneaux de signalisation, surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche, caméra 360° et radars de stationnement avant, assistant précollision avec assistant de précollision aux intersections, assistant au freinage d'urgence en marche arrière, rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement avec éclairage d'approche et répétiteur de clignotant intégré) : 1 200 €
- Pack confort (hayon mains libres, les rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant intégré et éclairage d'approche, sièges avant avec support lombaire et siège passager réglable en hauteur, accès et démarrage mains libres) : 750 €
- Pack hiver (sièges avant chauffants, pare-brise dégivrant Quickclear et volant chauffant) : 500 €
- Projecteurs Matrix LED avec éclairage intelligent : 950 €
Pour la finition ST-Line X
- Jantes alliage 19 pouces : 600 €
- Pack assistance avancée (régulateur adaptatif - intelligent sur PowerShift avec Puma GEN-E - avec assistant de maintien dans la voie et centrage dans la voie - avec fonction Stop & Go sur PowerShift et avec Puma GEN-E - et lecture avancée des panneaux de signalisation, surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche, caméra 360° et radars de stationnement avant, l’assistant précollision avec assistant de précollision aux intersections, assistant au freinage d'urgence en marche arrière, rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement avec éclairage d'approche et répétiteur de clignotant intégré) : 1 200 €
- Pack hiver (sièges avant chauffants, pare-brise dégivrant Quickclear et volant chauffant) : 500 €
- Projecteurs Matrix LED avec éclairage intelligent : 950 €
Pour la finition GEN-E
- Pack assistance avancée (régulateur adaptatif - intelligent sur PowerShift avec Puma GEN-E - avec assistant de maintien dans la voie et centrage dans la voie - avec fonction Stop & Go sur PowerShift et avec Puma GEN-E - et lecture avancée des panneaux de signalisation, surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche, la caméra 360° et radars de stationnement avant, assistant précollision avec assistant de précollision aux intersections, assistant au freinage d'urgence en marche arrière, rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement avec éclairage d'approche et répétiteur de clignotant intégré) : 1 200 €
- Pack confort (hayon mains libres, rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant intégré et éclairage d'approche, accès et démarrage mains libres) : 600 €
- Pack hiver (sièges avant chauffants, pare-brise dégivrant Quickclear et volant chauffant) : 500 €
Pour la finition GEN-E Premium
- Jantes alliage 19 pouces : 600 €
- Pack assistance avancée (régulateur adaptatif - intelligent sur PowerShift avec Puma GEN-E - avec assistant de maintien dans la voie et centrage dans la voie - avec fonction Stop & Go sur PowerShift et avec Puma GEN-E - et lecture avancée des panneaux de signalisation, surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche, caméra 360° et radars de stationnement avant, assistant précollision avec assistant de précollision aux intersections, assistant au freinage d'urgence en marche arrière, rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement avec éclairage d'approche et répétiteur de clignotant intégré) : 1 000 €
