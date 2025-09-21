3. Quelle finition choisir pour le SUV Ford Puma ?
Pour le Ford Puma, on a droit à un catalogue de quatre finitions (Titanium, ST-Line, ST-Line X et ST) plus une série spéciale Sound Edition. Il existe aussi une finition Titanium Business réservée aux entreprises. Et pour le modèle électrique il y a deux finitions (GEN-E de base et GEN-E Premium) ainsi que la série spéciale Sound Edition. Mais qu’elle est celle qui affiche le meilleur prix/équipement ?
Finition Titanium
La finition d’entrée de gamme du Ford Puma thermique restylé n’a rien d’une finition au rabais puisque la dotation comprend les nouveaux systèmes d’infodivertissement (Syn4 avec navigation et commandes vocales, réplication Apple CarPlay et Android Auto) et un écran d’instrumentation numérique de 12,8 pouces. On a droit également à des jantes alliage de 17 pouces, à la climatisation auto, le régulateur/limiteur de vitesse, des rétros extérieurs électriques et chauffants, une caméra de recul. Il s’agit d’une dotation très correcte.
Principaux équipements de la finition Titanium
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
- Grille de calandre active
- Jantes alliage 17 pouces Titanium
- Projecteurs LED avec feux de jour et commutateur de feux de route automatique
- Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, avec répétiteur de clignotant et coque couleur carrosserie
- Vitres arrière surteintées
CONFORT INTÉRIEUR
- Air conditionné automatique
- Caméra de recul et capteurs de stationnement arrière
- Capteur de pluie
- Kit de réparation des pneumatiques
- MegaBox (compartiment de rangement sous le plancher du coffre)
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Tissu noir et gris avec surpiqûres grises
SÉCURITÉ, INFODIVERTISSEMENT ET AIDES À LA CONDUITE
- Alerte de véhicule en approche
- Allumage automatique des phares
- Combiné d'instrumentation numérique 12,8 pouces
- Modem 5G
- Régulateur/Limiteur de vitesse
- Sélecteur de mode de conduite
- Système d'infodivertissement SYNC 4 avec écran tactile 12 pouces et commandes vocales, 2 ports USB, navigation, Apple CarPlay et Android Auto, 6 haut-parleurs
Finition ST-Line
Le passage à la finition supérieure du Ford Puma augmente la facture de 1 500 € et le SUV citadin s’équipe d’une suspension Sport, d’un pédalier en aluminium, d’un kit carrosserie avec des arches de roues ton caisse, de jupes latérales couleur de la carrosserie, de plaques de seuil aluminium, de surpiqures rouges sur les sièges et le pommeau de levier de vitesses, etc.
Principaux équipements de la finition ST Line (+ équipements Titanium)
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
- Arches de roue couleur carrosserie
- Jantes alliage 17 pouces ST-Line
- Jupes latérales couleur carrosserie
- Kit carrosserie ST-Line (bouclier avant Sport et diffuseur arrière)
CONFORT INTÉRIEUR
- Pédalier aluminium
- Plaques de seuil de porte aluminium avec logo
- Pommeau de levier de vitesses en aluminium teinté noir pour transmission manuelle Pommeau de levier de vitesses en Sensico pour transmission PowerShift
- Pommeau de levier de vitesses avec surpiqûres rouges
- Sièges avant en tissu avec surpiqûres rouges
SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE
- Suspension Sport
Finition ST-Line X
Il faudra débourser 3 500 € de plus par rapport à la finition d’entrée de gamme du Ford Puma, pour se payer cette finition ST-Line X. Et pour ce prix on disposera des équipements de la finition ST-Line mais aussi d’un Pack Confort qui comprend entre autres, le hayon et l’accès et le démarrage mains libres et une recharge de smartphone par induction. Les jantes passent en 18 pouces, tandis que le système audio provient de chez Bang & Olufsen, célèbre spécialiste hi-fi.
Principaux équipements de la finition ST-Line X (+ équipements ST-Line)
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
- Becquet Sport
- Écrous antivol
- Jantes alliage 18 pouces ST-Line
CONFORT INTÉRIEUR
- Pack Confort avec hayon mains libres/Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants, rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant intégré et éclairage d'approche
- Sellerie mixte suédine/vinyle noir avec surpiqûres rouges
- Siège passager réglable en hauteur/Accès et démarrage mains libres/Recharge smartphone sans fil
- Traitement acoustique du moteur (sur 1.0 EcoBoost 155 ch uniquement)
SÉCURITÉ, INFODIVERTISSEMENT ET AIDES À LA CONDUITE
- Système d'infodivertissement SYNC 4 avec audio B & O. Comprend l'écran tactile 12 pouces et commandes vocales, 2 ports USB, navigation, Apple CarPlay et Android Auto, 10 haut-parleurs (575 W)
Finition Sound Edition (série spéciale)
S’il s’agit d’une série spéciale la finition Sound Edition du Ford Puma n’est pas assujettie à un nombre d’exemplaires limités, étonnant. Quoi qu’il en soit, cette finition/série spéciale affiche une dotation très complète puisqu’elle est basée sur la finition ST-Line X et quelle ajoute des équipements de confort tel que le Pack Hiver et des aides à la conduite (conduite autonome de niveau 2) avec le Pack Assistance Avancée. S’ajoute à tout cela les projecteurs Dynamic Matrix LED et un système hi-fi de Bang & Olufsen encore plus élaboré que sur la finition ST-Line X avec des « midwoofers » spécifiques positionnés dans les portes avant (650 W). Disponible avec toutes les motorisations exceptées celle de la finition ST 1.0 Ecoboost Hybrid de 170 ch, elle est affichée à 33 990 € avec le bloc le moins puissant de 125 ch.
Principaux équipements de la finition Sound Edition (+ équipements ST-Line X)
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
- Jantes alliage 18 pouces Sound Edition
- Pack extérieur noir
- Projecteurs Dynamic Matrix LED avec éclairage intelligent
CONFORT INTÉRIEUR
- Pack Hiver avec sièges avant chauffants/Pare-brise dégivrant Quickclear/Volant chauffant
- Plaques de seuil de porte Sound Edition
- Tapis de sol avant Sound Edition
SÉCURITÉ, INFODIVERTISSEMENT ET AIDES À LA CONDUITE
- Pack Assistance Avancée avec régulateur adaptatif intelligent avec assistant de maintien dans la voie (et centrage dans la voie sur PowerShift), fonction Stop & Go et lecture avancée des panneaux de signalisation/ Surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche/ Caméra 360° et radars de stationnement avant/ Assistant précollision avec assistant de précollision aux intersections/ Assistant au freinage d'urgence en marche arrière
- Système audio B & O HiFi avec « midwoofers » spécifiques positionnés dans les portes avant (650 W)
Finition ST
La finition ST est la seule disponible avec la motorisation la plus puissante 1.0 Ecoboost Hybrid de 170 ch du Ford Puma. Elle reçoit tous les équipements de la finiton ST-Line X déjà très complète et adopte en plus un kit carrosserie ST, des aides à la conduite permettant de disposer d’une conduite autonome de niveau 2, une suspension spécifique ST, des projecteurs Dynamic Matrix LED avec éclairage intelligent, mais le tarif atteint un tout autre niveau qu’avec la finition précédente puisque le tarif dépasse les 38 000 €.
Principaux équipements de la finition ST (+ équipements ST-Line X)
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
- Badge ST
- Becquet Sport
- Disques de frein avant et arrière
- Double canule d'échappement chromée
- Étriers de frein rouges
- Jantes alliage Performance 19 pouces Finition Magnetite non usinée (pneus 225/40 R19 93 H)
- Kit carrosserie ST avec grille de calandre ST
- Projecteurs Dynamic Matrix LED avec éclairage intelligent
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, électriques, chauffants, rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant et projection du logo en éclairage d'accueil
CONFORT INTÉRIEUR
- Palettes au volant
- Pare-brise chauffant et volant chauffant
- Plaques de seuil de porte aluminium avec logo ST
- Pommeau de levier de vitesses en cuir#
- Sellerie mixte ST en suédine avec inserts Sensico et surpiqûres rouges
- Sièges avant semi-baquet Ford Performance chauffants
- Sièges conducteur et passager à réglage manuel sur 6 voies et réglage lombaire sur 4 voies
- Traitement acoustique du moteur
SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE
- Alarme périmétrique
- Assistant de maintien dans la voie avec aide au centrage dans la voie
- Caméra 360°
- Capteurs de stationnement avant
- Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse intelligent
- Suspension ST
Ford Puma GEN-E (Véhicule électrique)
Finition GEN-E
Le Ford Puma GEN-E 100 % électrique dispose de ses propres finitions. Mais celles-ci sont calquées sur les finitions du modèle thermique. Ainsi la finition de base que nous appelons GEN-E est la réplique de la finition Titanium du Ford Puma à moteurs Ecoboost. S’ajoute à cela des équipements spécifiques comme le câble de recharge Type 2 Mode 3, l’accès simplifié illimité au Réseau de recharge BlueOval, la Gigabox (compartiment de rangement sous le plancher du coffre) et le frunk sous le capot à l'avant, mais aussi les 3 ans (ou 100 000 km) d'extension de garantie offerte en plus de la garantie de deux ans du constructeur.
Principaux équipements de la finition GEN-E
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
- Bouton de démarrage Ford
- Ciel de toit noir
- Console centrale avec accoudoir coulissant
- Sélecteur de mode de conduite
- Sellerie en tissu noir avec surpiqûres grises
- Siège conducteur à réglage manuel 4 voies
- Siège conducteur à réglage lombaire
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Tapis de sol avant premium
- Volant Sensico
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
- Becquet arrière EV
- Calandre Gen-E
- Feux arrière à LED
- Grille de calandre active
- Jantes alliage 17 pouces
- Jupes latérales et arches couleur carrosserie
- Pare-brise acoustique
- Pare-chocs arrière avec diffuseur couleur carrosserie
- Projecteurs LED avec feux de jour et commutateur de feux de route automatique
- Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, avec répétiteur de clignotant et coque couleur carrosserie
- Vitres arrière surteintées
TECHNOLOGIES ET CONFORT
- 2 ans de garantie constructeur + 3 ans (ou 100 000 km) d'extension de garantie offerte
- Accès simplifié illimité au Réseau de Recharge BlueOval
- Air conditionné automatique
- Planche de bord en vinyle Premium
- Câble de recharge Type 2 Mode 3
- Combiné d'instrumentation numérique 12,8 pouces
- Éclairage d'ambiance
- Gigabox (compartiment de rangement sous le plancher du coffre) et frunk
- Lève-vitres avant et arrière électriques
- Modem 5G
- Navigation connectée 1 an d'essai offert
- Système audio avec SYNC 4, écran tactile 12 pouces, commandes vocales, 2 ports USB, Apple CarPlay et Android Auto, 6 haut-parleurs
- Recharge smartphone sans fil
SÉCURITÉ ET PROTECTION
- Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passager + Airbags rideaux pour conducteur et passager
- Assistant de précollision avec freinage post-collision
- Assistant de maintien dans la voie
- Avertisseur de conduite à contresens
- Alerte de véhicule en approche
- Assistant à la conduite économique
- Caméra de recul
- Lecture des panneaux
- Régulateur/limiteur de vitesse
Finition GEN-E Premium
En ce qui concerne la finition GEN-E Premium du modèle électrique du Ford Puma, elle est similaire à la finition ST-Line X du Puma thermique. Comme elle, elle adopte le système audio de chez Bang & Olufsen, le hayon électrique du pack confort mais se dote en plus des projecteurs Matrix LED anti-éblouissement avec éclairage intelligent.
Principaux équipements de la finition GEN-E Premium (+ équipements GEN-E)
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
- Sellerie mixte Sensico/Suédine noire avec surpiqûres grises
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
- Hayon mains libres
- Jantes alliage 18 pouces
- Plaques de seuil de porte
- Projecteurs Matrix LED anti-éblouissement avec éclairage intelligent
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, électriques, chauffants, rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant et projection du logo en éclairage d'accueil
TECHNOLOGIES ET CONFORT
- Accès et démarrage mains libres
- Système audio B & O avec SYNC 4, combiné d'instrumentation numérique 12,8 pouces, commandes vocales, 2 ports USB, Apple CarPlay et Android Auto, 10 haut-parleurs
Finition GEN-E Sound Edition (série spéciale)
La série spéciale Sound Edition est similaire à la même série spéciale proposée par le Ford Puma thermique. On appréciera la dotation complète avec le système audio évolué et surtout le Pack Assistance Avancée avec régulateur adaptatif intelligent avec assistant de maintien dans la voie qui permet de disposer d’une conduite autonome de niveau 2, mais aussi le Pack Hiver. Mais les tarifs grimpent et il faut débourser 38 790 € (prix catalogue), 37 990 € sur le site du constructeur (tarifs hors bonus).
Principaux équipements finition GEN-E Sound Edition (+ équipements GEN-E Premium)
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
- Jantes alliage 18 pouces Sound Edition
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
- Pack Hiver avec sièges avant chauffants/Pare-brise dégivrant Quickclear/Volant chauffant
- Plaques de seuil de porte Sound Edition
SÉCURITÉ, INFODIVERTISSEMENT ET AIDES À LA CONDUITE
- Pack Assistance Avancée avec régulateur adaptatif intelligent avec assistant de maintien dans la voie (et centrage dans la voie sur PowerShift), fonction Stop & Go et lecture avancée des panneaux de signalisation/ Surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche/ Caméra 360° et radars de stationnement avant/ Assistant précollision avec assistant de précollision aux intersections/ Assistant au freinage d'urgence en marche arrière
- Système audio B & O HiFi avec « midwoofers » spécifiques positionnés dans les portes avant (650 W)
Caradisiac vous conseille la finition de base Titanium du Ford Puma ou GEN-E pour le modèle électrique Puma GEN-E. Compte tenu de sa bonne dotation et de son prix d’entrée de gamme, on pourra lui adjoindre en option, et selon vos besoins, un des packs (Hiver à 500 €, Confort à 750 € ou Assistance Avancée à 1 200 €) sans pour autant atteindre celui des finitions supérieures.
