Finition Titanium

La finition d’entrée de gamme du Ford Puma thermique restylé n’a rien d’une finition au rabais puisque la dotation comprend les nouveaux systèmes d’infodivertissement (Syn4 avec navigation et commandes vocales, réplication Apple CarPlay et Android Auto) et un écran d’instrumentation numérique de 12,8 pouces. On a droit également à des jantes alliage de 17 pouces, à la climatisation auto, le régulateur/limiteur de vitesse, des rétros extérieurs électriques et chauffants, une caméra de recul. Il s’agit d’une dotation très correcte.

Principaux équipements de la finition Titanium

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Grille de calandre active

Jantes alliage 17 pouces Titanium

Projecteurs LED avec feux de jour et commutateur de feux de route automatique

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, avec répétiteur de clignotant et coque couleur carrosserie

Vitres arrière surteintées

CONFORT INTÉRIEUR

Air conditionné automatique

Caméra de recul et capteurs de stationnement arrière

Capteur de pluie

Kit de réparation des pneumatiques

MegaBox (compartiment de rangement sous le plancher du coffre)

Rétroviseur intérieur électrochrome

Tissu noir et gris avec surpiqûres grises

SÉCURITÉ, INFODIVERTISSEMENT ET AIDES À LA CONDUITE

Alerte de véhicule en approche

Allumage automatique des phares

Combiné d'instrumentation numérique 12,8 pouces

Modem 5G

Régulateur/Limiteur de vitesse

Sélecteur de mode de conduite

Système d'infodivertissement SYNC 4 avec écran tactile 12 pouces et commandes vocales, 2 ports USB, navigation, Apple CarPlay et Android Auto, 6 haut-parleurs

Finition ST-Line

Le passage à la finition supérieure du Ford Puma augmente la facture de 1 500 € et le SUV citadin s’équipe d’une suspension Sport, d’un pédalier en aluminium, d’un kit carrosserie avec des arches de roues ton caisse, de jupes latérales couleur de la carrosserie, de plaques de seuil aluminium, de surpiqures rouges sur les sièges et le pommeau de levier de vitesses, etc.

Principaux équipements de la finition ST Line (+ équipements Titanium)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Arches de roue couleur carrosserie

Jantes alliage 17 pouces ST-Line

Jupes latérales couleur carrosserie

Kit carrosserie ST-Line (bouclier avant Sport et diffuseur arrière)

CONFORT INTÉRIEUR

Pédalier aluminium

Plaques de seuil de porte aluminium avec logo

Pommeau de levier de vitesses en aluminium teinté noir pour transmission manuelle Pommeau de levier de vitesses en Sensico pour transmission PowerShift

Pommeau de levier de vitesses avec surpiqûres rouges

Sièges avant en tissu avec surpiqûres rouges

SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE

Suspension Sport

Finition ST-Line X

Il faudra débourser 3 500 € de plus par rapport à la finition d’entrée de gamme du Ford Puma, pour se payer cette finition ST-Line X. Et pour ce prix on disposera des équipements de la finition ST-Line mais aussi d’un Pack Confort qui comprend entre autres, le hayon et l’accès et le démarrage mains libres et une recharge de smartphone par induction. Les jantes passent en 18 pouces, tandis que le système audio provient de chez Bang & Olufsen, célèbre spécialiste hi-fi.

Principaux équipements de la finition ST-Line X (+ équipements ST-Line)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Becquet Sport

Écrous antivol

Jantes alliage 18 pouces ST-Line

CONFORT INTÉRIEUR

Pack Confort avec hayon mains libres/Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants, rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant intégré et éclairage d'approche

Sellerie mixte suédine/vinyle noir avec surpiqûres rouges

Siège passager réglable en hauteur/Accès et démarrage mains libres/Recharge smartphone sans fil

Traitement acoustique du moteur (sur 1.0 EcoBoost 155 ch uniquement)

SÉCURITÉ, INFODIVERTISSEMENT ET AIDES À LA CONDUITE

Système d'infodivertissement SYNC 4 avec audio B & O. Comprend l'écran tactile 12 pouces et commandes vocales, 2 ports USB, navigation, Apple CarPlay et Android Auto, 10 haut-parleurs (575 W)

Finition Sound Edition (série spéciale)

S’il s’agit d’une série spéciale la finition Sound Edition du Ford Puma n’est pas assujettie à un nombre d’exemplaires limités, étonnant. Quoi qu’il en soit, cette finition/série spéciale affiche une dotation très complète puisqu’elle est basée sur la finition ST-Line X et quelle ajoute des équipements de confort tel que le Pack Hiver et des aides à la conduite (conduite autonome de niveau 2) avec le Pack Assistance Avancée. S’ajoute à tout cela les projecteurs Dynamic Matrix LED et un système hi-fi de Bang & Olufsen encore plus élaboré que sur la finition ST-Line X avec des « midwoofers » spécifiques positionnés dans les portes avant (650 W). Disponible avec toutes les motorisations exceptées celle de la finition ST 1.0 Ecoboost Hybrid de 170 ch, elle est affichée à 33 990 € avec le bloc le moins puissant de 125 ch.

Principaux équipements de la finition Sound Edition (+ équipements ST-Line X)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Jantes alliage 18 pouces Sound Edition

Pack extérieur noir

Projecteurs Dynamic Matrix LED avec éclairage intelligent

CONFORT INTÉRIEUR

Pack Hiver avec sièges avant chauffants/Pare-brise dégivrant Quickclear/Volant chauffant

Plaques de seuil de porte Sound Edition

Tapis de sol avant Sound Edition

SÉCURITÉ, INFODIVERTISSEMENT ET AIDES À LA CONDUITE

Pack Assistance Avancée avec régulateur adaptatif intelligent avec assistant de maintien dans la voie (et centrage dans la voie sur PowerShift), fonction Stop & Go et lecture avancée des panneaux de signalisation/ Surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche/ Caméra 360° et radars de stationnement avant/ Assistant précollision avec assistant de précollision aux intersections/ Assistant au freinage d'urgence en marche arrière

Système audio B & O HiFi avec « midwoofers » spécifiques positionnés dans les portes avant (650 W)

Finition ST

La finition ST est la seule disponible avec la motorisation la plus puissante 1.0 Ecoboost Hybrid de 170 ch du Ford Puma. Elle reçoit tous les équipements de la finiton ST-Line X déjà très complète et adopte en plus un kit carrosserie ST, des aides à la conduite permettant de disposer d’une conduite autonome de niveau 2, une suspension spécifique ST, des projecteurs Dynamic Matrix LED avec éclairage intelligent, mais le tarif atteint un tout autre niveau qu’avec la finition précédente puisque le tarif dépasse les 38 000 €.

Principaux équipements de la finition ST (+ équipements ST-Line X)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Badge ST

Becquet Sport

Disques de frein avant et arrière

Double canule d'échappement chromée

Étriers de frein rouges

Jantes alliage Performance 19 pouces Finition Magnetite non usinée (pneus 225/40 R19 93 H)

Kit carrosserie ST avec grille de calandre ST

Projecteurs Dynamic Matrix LED avec éclairage intelligent

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, électriques, chauffants, rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant et projection du logo en éclairage d'accueil

CONFORT INTÉRIEUR

Palettes au volant

Pare-brise chauffant et volant chauffant

Plaques de seuil de porte aluminium avec logo ST

Pommeau de levier de vitesses en cuir#

Sellerie mixte ST en suédine avec inserts Sensico et surpiqûres rouges

Sièges avant semi-baquet Ford Performance chauffants

Sièges conducteur et passager à réglage manuel sur 6 voies et réglage lombaire sur 4 voies

Traitement acoustique du moteur

SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE

Alarme périmétrique

Assistant de maintien dans la voie avec aide au centrage dans la voie

Caméra 360°

Capteurs de stationnement avant

Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse intelligent

Suspension ST

Ford Puma GEN-E (Véhicule électrique)

Finition GEN-E

Le Ford Puma GEN-E 100 % électrique dispose de ses propres finitions. Mais celles-ci sont calquées sur les finitions du modèle thermique. Ainsi la finition de base que nous appelons GEN-E est la réplique de la finition Titanium du Ford Puma à moteurs Ecoboost. S’ajoute à cela des équipements spécifiques comme le câble de recharge Type 2 Mode 3, l’accès simplifié illimité au Réseau de recharge BlueOval, la Gigabox (compartiment de rangement sous le plancher du coffre) et le frunk sous le capot à l'avant, mais aussi les 3 ans (ou 100 000 km) d'extension de garantie offerte en plus de la garantie de deux ans du constructeur.

Principaux équipements de la finition GEN-E

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Bouton de démarrage Ford

Ciel de toit noir

Console centrale avec accoudoir coulissant

Sélecteur de mode de conduite

Sellerie en tissu noir avec surpiqûres grises

Siège conducteur à réglage manuel 4 voies

Siège conducteur à réglage lombaire

Rétroviseur intérieur électrochrome

Tapis de sol avant premium

Volant Sensico

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Becquet arrière EV

Calandre Gen-E

Feux arrière à LED

Grille de calandre active

Jantes alliage 17 pouces

Jupes latérales et arches couleur carrosserie

Pare-brise acoustique

Pare-chocs arrière avec diffuseur couleur carrosserie

Projecteurs LED avec feux de jour et commutateur de feux de route automatique

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, avec répétiteur de clignotant et coque couleur carrosserie

Vitres arrière surteintées

TECHNOLOGIES ET CONFORT

2 ans de garantie constructeur + 3 ans (ou 100 000 km) d'extension de garantie offerte

Accès simplifié illimité au Réseau de Recharge BlueOval

Air conditionné automatique

Planche de bord en vinyle Premium

Câble de recharge Type 2 Mode 3

Combiné d'instrumentation numérique 12,8 pouces

Éclairage d'ambiance

Gigabox (compartiment de rangement sous le plancher du coffre) et frunk

Lève-vitres avant et arrière électriques

Modem 5G

Navigation connectée 1 an d'essai offert

Système audio avec SYNC 4, écran tactile 12 pouces, commandes vocales, 2 ports USB, Apple CarPlay et Android Auto, 6 haut-parleurs

Recharge smartphone sans fil

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passager + Airbags rideaux pour conducteur et passager

Assistant de précollision avec freinage post-collision

Assistant de maintien dans la voie

Avertisseur de conduite à contresens

Alerte de véhicule en approche

Assistant à la conduite économique

Caméra de recul

Lecture des panneaux

Régulateur/limiteur de vitesse

Finition GEN-E Premium

En ce qui concerne la finition GEN-E Premium du modèle électrique du Ford Puma, elle est similaire à la finition ST-Line X du Puma thermique. Comme elle, elle adopte le système audio de chez Bang & Olufsen, le hayon électrique du pack confort mais se dote en plus des projecteurs Matrix LED anti-éblouissement avec éclairage intelligent.

Principaux équipements de la finition GEN-E Premium (+ équipements GEN-E)

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Sellerie mixte Sensico/Suédine noire avec surpiqûres grises

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Hayon mains libres

Jantes alliage 18 pouces

Plaques de seuil de porte

Projecteurs Matrix LED anti-éblouissement avec éclairage intelligent

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, électriques, chauffants, rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant et projection du logo en éclairage d'accueil

TECHNOLOGIES ET CONFORT

Accès et démarrage mains libres

Système audio B & O avec SYNC 4, combiné d'instrumentation numérique 12,8 pouces, commandes vocales, 2 ports USB, Apple CarPlay et Android Auto, 10 haut-parleurs

Finition GEN-E Sound Edition (série spéciale)

La série spéciale Sound Edition est similaire à la même série spéciale proposée par le Ford Puma thermique. On appréciera la dotation complète avec le système audio évolué et surtout le Pack Assistance Avancée avec régulateur adaptatif intelligent avec assistant de maintien dans la voie qui permet de disposer d’une conduite autonome de niveau 2, mais aussi le Pack Hiver. Mais les tarifs grimpent et il faut débourser 38 790 € (prix catalogue), 37 990 € sur le site du constructeur (tarifs hors bonus).

Principaux équipements finition GEN-E Sound Edition (+ équipements GEN-E Premium)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Jantes alliage 18 pouces Sound Edition

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Pack Hiver avec sièges avant chauffants/Pare-brise dégivrant Quickclear/Volant chauffant

Plaques de seuil de porte Sound Edition

SÉCURITÉ, INFODIVERTISSEMENT ET AIDES À LA CONDUITE

Pack Assistance Avancée avec régulateur adaptatif intelligent avec assistant de maintien dans la voie (et centrage dans la voie sur PowerShift), fonction Stop & Go et lecture avancée des panneaux de signalisation/ Surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche/ Caméra 360° et radars de stationnement avant/ Assistant précollision avec assistant de précollision aux intersections/ Assistant au freinage d'urgence en marche arrière

Système audio B & O HiFi avec « midwoofers » spécifiques positionnés dans les portes avant (650 W)