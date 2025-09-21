Motorisations thermiques hybrides

1.0 Ecoboost Hybrid 125 ch BVM6 ou Powershift

En entrée de gamme du Ford Puma restylé, on retrouve une motorisation 1.0 Ecoboost Hybrid de 125 ch qui peut être associée avec une boîte manuelle à six rapports ou avec la boîte à double embrayage Powershift à sept rapports. Cette motorisation est mild-hybrid, c’est-à-dire qu’elle dispose d’une petite batterie de 11,5 kW qui sert d’aide au moteur thermique lors des phases de relances et d’accélérations mais qui ne peut permettre de rouler en 100 % électrique même sur quelques mètres. C’est pour ça qu’il sera difficile de passer sous les 7 litres aux 100 km dans les embouteillages, tandis que sur la route on peut espérer entre 5 et 6 litres aux 100 km, ce qui est très correct. Les 125 ch du moteur sont bien présents et la boîte se montre agréable sans être très rapide et réactive même si c’est un peu plus rapide avec le mode Sport S. Il n'y a pas de mode manuel au programme de cette boîte de vitesses (on peut toujours choisir la boîte manuelle qui coûte 1 600 € de moins) et l’on s’en consolera avec la souplesse et la douceur de cette transmission et un moteur assez puissant qui ne se fait pas trop entendre lorsque l’on roule. On pourra alors profiter pleinement du très bon comportement du châssis du Ford Puma et prendre ainsi du plaisir à son volant.

Fiche technique

Type : 3 cylindres en ligne, turbo essence, MHEV

Cylindrée : 999 cm3

Puissance : 125 ch

Couple : 170 Nm à 1 750 tr/mn

Transmission : aux roues avant

Boîte de vitesses : manuelle 6 vitesses – Powershift (7 vitesses)

Batterie système hybride : lithium-ion 11,5 kW

Capacité du réservoir : 42 litres

Vitesse maxi : 191 km/h

0 à 100 km/h : 9,8 secondes

Consommation mixte (en fonction de la finition) : de 5,4 à 5,9 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction de la finition) : de 122 à 133 g/km

1.0 Ecoboost Hybrid 155 ch Powershift

La motorisation essence mild-hybrid de milieu de gamme du Ford Puma affiche 155 ch. Il s’agit toujours d’un moteur 1.0 Ecoboost comme le précédent et l’on pouvait espérer un peu plus de punch avec trente chevaux supplémentaires. Si le couple passe de 170 Nm à 240 Nm, on ne peut pas dire que cela permet de faire des miracles au niveau des accélérations puisque l’on se contente de 9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h au lieu des 9,8 secondes affichées par la motorisation de 125 ch. Ce si petit écart justifie-t-il les 1 000 € supplémentaires demandés par rapport au bloc de 125 ch associé à la boîte Powershift ? On peut se poser la question, d’autant plus que si l’on préfère la boîte manuelle de ce même bloc 125 ch, la différence s’élève alors à 2 600 €, énorme !

Fiche technique

Type : 3 cylindres en ligne, turbo essence, MHEV

Cylindrée : 999 cm3

Puissance : 155 ch

Couple : 240 Nm à 2 500 tr/mn

Transmission : aux roues avant

Boîte de vitesses : Powershift (7 vitesses)

Batterie système hybride : lithium-ion 11,5 kW

Capacité du réservoir : 42 litres

Vitesse maxi : 205 km/h

0 à 100 km/h : 9 secondes

Consommation mixte (en fonction de la finition) : de 5,7 à 5,8 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction de la finition) : de 129 à 132 g/km

1.0 Ecoboost Hybrid 170 ch Powershift (ST)

Auparavant le Ford Puma ST était disponible avec un bloc 1.5 de 200 ch associé à une boîte manuelle, désormais il s’équipe d’un bloc 1.0 Ecoboost Hybrid de 170 ch associé à une boîte Powershift. Ce que l’on gagne en modernité, on le perd au niveau des sensations. La bonne nouvelle, c’est que le malus reste sous la barre des 600 €. Ce que l’on économise en argent, on le perd aussi en ce qui concerne le couple qui n’atteint plus les 320 Nm à 2 500 tr/mn comme avec le 1.5 mais seulement 248 Nm à 3 000 tr/mn. Malgré tout, le Ford Puma ST (seule finition disponible avec ce bloc) reste un agréable compagnon de voyage, doux et agréable au quotidien, avec un couple suffisant et des passages de rapports fluides. Mais si l’on veut brusquer un peu la bête en optant pour le mode Sport de la boîte Powershift et le passage des vitesses au volant, les montées se révèlent linéaires et l’on apprécie peu la sonorité artificielle qui sort des enceintes. La boîte tire trop long, les passages aux rapports inférieurs manquent de rapidité, on se console avec une consommation raisonnable (dans les 7 l aux 100 km sur voies rapides) à allure raisonnable, elle aussi. Mais la consommation peut vite grimper, voire être multipliée par plus de deux si l’on use et abuse de l’accélérateur.

Fiche technique

Type : 3 cylindres en ligne, turbo essence, MHEV

Cylindrée : 999 cm3

Puissance : 170 ch

Couple : 248 Nm à 3 000 tr/mn

Transmission : aux roues avant

Boîte de vitesses : Powershift (7 vitesses)

Batterie système hybride : lithium-ion 11,5 kW

Capacité du réservoir : 42 litres

Vitesse maxi : 220 km/h

0 à 100 km/h : 7,4 secondes

Consommation mixte (en fonction de la finition) : 5,9 l/100 km

Rejets de CO2 : 135 g/km

Motorisation électrique

Puma GEN-E Standard Range

C’est grâce à son poids raisonnable (1 500 kg) que le Ford Puma GEN-E 100 % électrique se montre à l’aise sur la route et affiche un comportement routier proche de celui du modèle thermique. Cela reste un véhicule électrique doté d’une petite batterie de 54 kWh de capacité brute (43,6 kWh de capacité nette) et il faudra compter sur une autonomie moyenne de 300 km et si l’on fait de l’autoroute sans surveiller sa consommation ce sera moins de 200 km. En ville, on pourra s’approcher de ce qu’indique la fiche technique de ce modèle. Il est bon de noter que pour régénérer la batterie, le Puma GEN-E dispose d’un mode L (freinage amplifié) et d’un mode One-Pedal. En ce qui concerne la charge, le Ford Puma GEN-E embarque un chargeur de 11 kW et la charge en courant continu permet d’atteindre un pic de charge de 100 kW. Cela permet sur un chargeur rapide de passer de 10 à 80 % en 23 minutes. Chez soi, sur une prise domestique, le temps d’attente sera beaucoup plus long (comptez 25 heures sur une prise domestique de 8 A pour passer de 10 à 100 %) et l’on attendra un petit peu plus de quatre heures sur une borne publique AC 11 kW pour passer d’un niveau de 10 à 100 %. Sur ce plan, le Ford Puma GEN-E ne fait pas mieux que la concurrence mais pas pire non plus. On choisira ce modèle pour une utilisation urbaine et périurbaine et si l’on a de quoi charger chez soi, cela permettra de réaliser quelques économies.

Fiche technique

Type : moteur synchrone à aimants permanents

Puissance : 168 ch

Couple : 290 Nm

Transmission : aux roues avant

Batterie de traction : type lithium-ion à chimie NMC

Capacité brute - utile de la batterie : 54 - 43,6 kWh

Puissance du chargeur AC - DC : 11 kW - 100 kW

Vitesse maxi : 160 km/h

0 à 100 km/h : 8 secondes

Consommation mixte : de 13,7 à 14,2 kWh/100 km

Autonomie mixte : 364 à 376 km

Temps de charge de 10 à 80 % en recharge rapide (minutes) : 23 minutes

Rejets de CO2 : 0 g/km