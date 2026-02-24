Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Kia Ev5

Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens

Alexandre Bataille

6. La fiche technique du Kia EV5

 

Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens

 

Les chiffres clés

Kia Ev5 81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE
Généralités  
Finition GT-LINE
Date de commercialisation 22/12/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,61 m
Largeur sans rétros 1,87 m
Hauteur 1,68 m
Empattement 2,75 m
Volume de coffre mini 566 L
Volume de coffre maxi 1 650 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 092 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 4 CV
Couple 295 Nm
Puissance moteur 218 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 505 km
Capacité batterie 81,45 kWh
Type batterie Lithium-polymère
Performances / consommation  
Vitesse maximum 165 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.4 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
