Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Kia Ev5

Essai

Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

0  

2. Des prestations routières dans la moyenne du marché

 

Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens

Sous le capot, pas de course à la puissance. L’EV5 se contente d’un moteur de 218 chevaux en traction simple. Que les familles se rassurent, cette puissance suffit largement au quotidien. Ses principaux rivaux français, Citroën ë-C5 Aircross, Peugeot E-3008 et Renault Scénic E-Tech, jouant dans la même cour.

Avec 2,3 tonnes sur la balance, ce n’est pas un foudre de guerre, mais le couple assez élevé de 295 Nm, disponible instantanément, permet des relances sécurisantes pour doubler. Plusieurs modes de conduite (Eco, Normal, Sport et Neige), avec un accès facile au volant, permettent de moduler la puissance en fonction de la situation rencontrée. Les différences sont bien marquées à la conduite. Lorsqu’il s’agit de relancer, par exemple lors d’un dépassement, c’est fort sécurisant.

Kia a renforcé les assistances à la conduite de l’électrique avec un planificateur d’itinéraires intégrant de nouvelles fonctionnalités comme la charge souhaitée à destination. Un système efficace qui recalcule rapidement comme nous avons pu le constater durant ce test.

L’EV5 est équipé d’un système de régénération à 3 niveaux et d’une One Pedal.
L’EV5 est équipé d’un système de régénération à 3 niveaux et d’une One Pedal.
Le planificateur d’itinéraires est efficace et recalcule rapidement en fonction de votre style de conduite et du niveau de charge de la batterie.
Le planificateur d’itinéraires est efficace et recalcule rapidement en fonction de votre style de conduite et du niveau de charge de la batterie.

Il y a toujours le système de régénération à 3 niveaux via les palettes au volant, toujours ludique à utiliser et bon point, une One Pedal, permettant de se passer de freins. L’EV5 gagne aussi un pré-conditionnement manuel de la batterie mais ce dernier n’indique pas le temps avant la température idéale comme au sein du groupe Volkswagen par exemple. Une pompe à chaleur optionnelle est aussi dispo, un système V2L et aussi le plug & charge qui permet de se passer de carte de recharge.

Autonomie et puissance de recharge dans la moyenne

Les 530 km d’autonomie annoncés sur le papier sont optimistes. Dans la réalité, l’appétit du coréen est costaud. Durant notre essai, impossible de descendre sous les 20,5 kWh/100 km sur un parcours mixte. Ce qui amène le rayon d’action à environ 400 km. À titre de comparaison, certains rivaux français annoncent jusqu’à 700 km d’autonomie.

Il faudra faire attention au gabarit imposant en ville, notamment pour les manœuvres ou la circulation en accordéon car le capot est massif. Sur voie rapide, c’est le silence qui impressionne. L’insonorisation est exemplaire tant au niveau des bruits d’air que de roulement. L’amortissement est ferme, parfois trop à basse vitesse. Face au Scénic et, surtout, au Citroën, la comparaison est cruelle pour l’EV5. Sur le réseau secondaire, le train avant un peu mollasson se retrouve parfois débordé par le couple. Soyez vigilant notamment sur route mouillée. Le domaine de prédilection de l’EV5 est donc l’autoroute. Dommage sa puissance de recharge est décevante ce qui pénalise les voyages au long cours.

Passer de 20 à 80 % sur cette borne Fastned nous aura réclamés 32 minutes de patience. Ce n’est pas exceptionnel.
Passer de 20 à 80 % sur cette borne Fastned nous aura réclamés 32 minutes de patience. Ce n’est pas exceptionnel.

En effet, Kia a fait un choix stratégique de troquer l’architecture 800 volts pour une architecture 400 volts. Forcément cela a un impact direct sur le temps passé à la borne de recharge avec une puissance maxi de 150 kW. Nous avons ainsi attendu 32 minutes pour passer de 20 à 80 %, c’est dans la moyenne basse du marché. En revanche pour la recharge à domicile, le coréen propose série un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui permet de faire le plein sur une Wallbox en une nuit.

Page précédente
Page suivante

Photos (36)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Kia Ev5

Kia Ev5

SPONSORISE

Essais Kia Ev5

Voir tous les essais Kia Ev5

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Kia Ev5

Voir toute l'actu Kia Ev5