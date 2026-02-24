Le Kia EV5 est disponible en France en 3 finitions.

Finition Air : à partir de 44 990 €

Confort : Climatisation automatique bi-zone avec aérateurs arrière, accoudoirs centraux (avant/arrière), trappe à skis, plancher de coffre modulable.

Technologie : Triple écran de série (Tableau de bord 12,3", Confort 5,3", Central tactile 12,3"), navigation, ports USB-C avant/arrière, système audio 6 HP.

Aides à la conduite : Conduite semi-autonome de niveau 2, régulateur de vitesse adaptatif, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux, radars avant/arrière et caméra de recul.

Extérieur : Feux full LED, feux et essuie-glaces automatiques, rails de toit, jantes alliage 18".

Électrique : Freinage régénératif par palettes, chargeur AC 11 kW.

Finition Earth (en plus d’Air) : à partir de 46 990 €

Confort thermique : Climatisation tri-zone, volant et sièges (avant/arrière) chauffants.

Praticité : Siège conducteur électrique, hayon motorisé mains-libres, chargeur smartphone par induction.

Style : Vitres arrière surteintées, poignées de portes motorisées, jantes alliage 19".

Finition GT-Line (en plus d’Earth) : à partir de 49 990 €

Premium : Affichage tête haute, système audio Harman Kardon (8 HP), reconnaissance biométrique.

Bien-être : Siège conducteur massant à mémoire, sièges avant ventilés avec "mode Repos".

Sécurité avancée : Caméras à 360°, stationnement semi-autonome à distance, projecteurs adaptatifs.

Design GT-Line : Volant spécifique, pédalier aluminium, boucliers et bas de caisse dédiés, contours de vitres noir brillant.

Le point techno : un intérieur modernisé L'habitacle du Kia EV5 se digitalise avec un triple écran panoramique. Il introduite également la technologie V2L permettant d'alimenter des appareils externes.