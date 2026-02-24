Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens
3. Découvrez les 3 finitions du Kia EV5
Le Kia EV5 est disponible en France en 3 finitions.
Finition Air : à partir de 44 990 €
Confort : Climatisation automatique bi-zone avec aérateurs arrière, accoudoirs centraux (avant/arrière), trappe à skis, plancher de coffre modulable.
Technologie : Triple écran de série (Tableau de bord 12,3", Confort 5,3", Central tactile 12,3"), navigation, ports USB-C avant/arrière, système audio 6 HP.
Aides à la conduite : Conduite semi-autonome de niveau 2, régulateur de vitesse adaptatif, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux, radars avant/arrière et caméra de recul.
Extérieur : Feux full LED, feux et essuie-glaces automatiques, rails de toit, jantes alliage 18".
Électrique : Freinage régénératif par palettes, chargeur AC 11 kW.
Finition Earth (en plus d’Air) : à partir de 46 990 €
Confort thermique : Climatisation tri-zone, volant et sièges (avant/arrière) chauffants.
Praticité : Siège conducteur électrique, hayon motorisé mains-libres, chargeur smartphone par induction.
Style : Vitres arrière surteintées, poignées de portes motorisées, jantes alliage 19".
Finition GT-Line (en plus d’Earth) : à partir de 49 990 €
Premium : Affichage tête haute, système audio Harman Kardon (8 HP), reconnaissance biométrique.
Bien-être : Siège conducteur massant à mémoire, sièges avant ventilés avec "mode Repos".
Sécurité avancée : Caméras à 360°, stationnement semi-autonome à distance, projecteurs adaptatifs.
Design GT-Line : Volant spécifique, pédalier aluminium, boucliers et bas de caisse dédiés, contours de vitres noir brillant.
Le point techno : un intérieur modernisé
L'habitacle du Kia EV5 se digitalise avec un triple écran panoramique. Il introduite également la technologie V2L permettant d'alimenter des appareils externes.
Equipements et options
Version : 81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE
Equipements de sécurité
Contrôle de traction (TCS)
Limiteur de vitesse
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse
Système de fixation ISOFIX aux places latérales AR
Ouverture / fermeture et démarrage sans clé "Smart Key"
Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique
Assistance active à la conduite sur autoroute niveau 2 avec détection des mains sur volant
Aide au démarrage en côte (HAC)
Airbags frontaux, latéraux AV, rideaux AR et central AV
Assistance active à la conduite dans les embouteillages
Clé digitale 2.0 avec déverrouillage et démarrage via smartphone compatible
Projecteurs AV matriciels à LED (12 Cubes) avec gestion adaptative des feux de route
Assistance au stationnement à distance avec stationnement en épi (RSPA 2)
Contrôle de freinage en descente (DBC)
Feux AR LED à signature "Constellation"
Feux de jour AV et AR à LED
Equipements de confort
Direction assistée
Lunette AR dégivrante
Sièges AV chauffants
Verrouillage centralisé
Vitres AV électriques
Porte-gobelets AV
Témoin de non-bouclage des ceintures AV et AR
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Volant chauffant
Sièges AR chauffants
Poches aumônières au dos des sièges AV
Lève-vitres AV et AR électriques, séquentielles et anti-pincement à l'AV
Sièges AV ventilés
Vitres et lunette AR surteintées
Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold
Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia
Climatisation automatique tri-zone
Siège conducteur à mémoires de position
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
Système audio Premium Harman Kardon avec 8 HP dont 2 tweeters, un caisson de basses et
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Siège conducteur avec fonction massage
Triple écran panoramique, intégrant un ordinateur de bord Supervision de 12,3", un écran
Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager AV
Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager AV
Sièges AV réglables en hauteur
Contour des vitres latérales noir brillant
Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant
Banquette AR 3 places rabattable 40/60
Porte-gobelets sur l'accoudoir central pour le second rang
Volant multifonctions GT-line à 3 branches habillé de matière synthétique
Volant à réglage téléscopique manuel
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de
Console centrale flottante avec accoudoir
Mode Repos : Fonction d'inclinaison automatique des sièges AV / relaxation lors d'une pause
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts
Assistance au stationnement à distance avec stationnement en épi (RSPA 2)
Ceintures de sécurité ajustables en hauteur
Rétroviseurs extérieurs à mémoire de position
Sièges AV avec renforts latéraux ajustables électriquement
Sièges AV réglables électriquement avec réglages lombaires électriques
Esthétique / Carrosserie
Rails de toit
Sellerie en matière synthétique biosourcée GT-line
Jantes alliage 19''
Peinture unie
Trappe à ski
Autres équipements
ESP (Contrôle électronique de la stabilité)
Capteur de pluie
Pédalier en aluminium
Kit de réparation anti-crevaison
Prise 12 V sur la console centrale
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Désembuage automatique du pare-brise
Système de chargement du smartphone par induction
Plancher de coffre à double niveau
Eclairage intérieur à LED
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A
Affichage tête-haute (HUD)
Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l'AV uniquement)
Chargeur embarqué triphasé de 11 kW
Sélecteur de mode de conduite (Normal, Eco, Sport)
Système de freinage multi collision (MCB)
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans
Câble de recharge pour prise domestique 230V
Système de détection d'obstacles AV et latéral avec fonction freinage (PCA)
Fonction "Plug & Charge"
Planificateur intelligent d'itinéraire
Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)
Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)
Connectique USB-C sur la partie inférieure du tableau de bord
Reconnaissance biométrique
Caméra 360° (SVM)
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 2)
Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)
Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif
Elargisseurs d'aile en matière recyclée peinte en noir brillant
Eclairage d'ambiance personnalisable et dynamique
Hayon électrique à ouverture mains-libres
Fonctionnalité de mise à jour à distance "Over-the-Air" avec 2 mises à jour gratuites incluses
Prise Combo 2 (CCS) pour de la recharge rapide
Solution de recharge pour prise domestique 230V (adaptateur pour câble T2-T2)
Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal 3.0"
Système de pré-conditionnement de la batterie
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques (RVM)
Système anticollision avec affichage des angles morts dans le combiné d'instrumentation (BVM)
Verrouillage de sécurité enfant automatique
Fonctionnalité d'éclairage dynamique (Welcome Light / Escort Light)
Moulures de bas de porte noiores spécifiques GT-line
Pare-chocs AV couleur carrosserie et motif de calandre spécifique GT-Line
Appuie-têtes en matière recyclée et biosourcée
Buses de ventilation pour la deuxième rangée
Commandes vocales pour Assistant IA Kia
Poignées de porte affleurantes automatiques (couleur carrosserie)
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec régulation active de la vitesse (ISLA)
Moteur électrique synchrone à aimant permanent 160 kW (218 ch), batterie de 81,4 kWh
Boite de vitesses mono rapport à réducteur
Aide au maintien dans la voie (LKA)
Radars de parking AV, AR (PDW)
Montant D élargi
Spolier AR intégrant le feu stop surélevé
Active Sound Design
Clignotants AV et AR dynamiques
Carte et service de recharge publique Kia Charge
Options disponibles
-
Pompe à chaleur et recharge bi-directionnelle:
1550 €
-
Peinture nacrée Blanc Nacré:
950 €
-
Peinture mate Vert Iceberg Mat:
1850 €
-
Peinture métallisée Rouge Rubis:
850 €
-
Peinture métallisée Gris Magnétique:
850 €
-
Peinture métallisée Vert Iceberg:
850 €
-
Peinture métallisée Gris Ivoire:
850 €
-
Peinture métallisée Bleu Mistral:
850 €
-
Peinture métallisée Noir Onyx:
850 €
