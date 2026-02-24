Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens

Alexandre Bataille

3. Découvrez les 3 finitions du Kia EV5

 

Le Kia EV5 est disponible en France en 3 finitions.

Finition Air : à partir de 44 990 €

Confort : Climatisation automatique bi-zone avec aérateurs arrière, accoudoirs centraux (avant/arrière), trappe à skis, plancher de coffre modulable.

Technologie : Triple écran de série (Tableau de bord 12,3", Confort 5,3", Central tactile 12,3"), navigation, ports USB-C avant/arrière, système audio 6 HP.

Aides à la conduite : Conduite semi-autonome de niveau 2, régulateur de vitesse adaptatif, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux, radars avant/arrière et caméra de recul.

Extérieur : Feux full LED, feux et essuie-glaces automatiques, rails de toit, jantes alliage 18".

Électrique : Freinage régénératif par palettes, chargeur AC 11 kW.

Finition Earth (en plus d’Air) : à partir de 46 990 €

Confort thermique : Climatisation tri-zone, volant et sièges (avant/arrière) chauffants.

Praticité : Siège conducteur électrique, hayon motorisé mains-libres, chargeur smartphone par induction.

Style : Vitres arrière surteintées, poignées de portes motorisées, jantes alliage 19".

Finition GT-Line (en plus d’Earth) : à partir de 49 990 €

Premium : Affichage tête haute, système audio Harman Kardon (8 HP), reconnaissance biométrique.

Bien-être : Siège conducteur massant à mémoire, sièges avant ventilés avec "mode Repos".

Sécurité avancée : Caméras à 360°, stationnement semi-autonome à distance, projecteurs adaptatifs.

Design GT-Line : Volant spécifique, pédalier aluminium, boucliers et bas de caisse dédiés, contours de vitres noir brillant.

Le point techno : un intérieur modernisé

L'habitacle du Kia EV5 se digitalise avec un triple écran panoramique. Il introduite également la technologie V2L permettant d'alimenter des appareils externes.

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE

Equipements de sécurité

  • Contrôle de traction (TCS)

  • Limiteur de vitesse

  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)

  • Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse

  • Système de fixation ISOFIX aux places latérales AR

  • Ouverture / fermeture et démarrage sans clé &quot;Smart Key&quot;

  • Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique

  • Assistance active à la conduite sur autoroute niveau 2 avec détection des mains sur volant

  • Aide au démarrage en côte (HAC)

  • Airbags frontaux, latéraux AV, rideaux AR et central AV

  • Assistance active à la conduite dans les embouteillages

  • Clé digitale 2.0 avec déverrouillage et démarrage via smartphone compatible

  • Projecteurs AV matriciels à LED (12 Cubes) avec gestion adaptative des feux de route

  • Assistance au stationnement à distance avec stationnement en épi (RSPA 2)

  • Contrôle de freinage en descente (DBC)

  • Feux AR LED à signature &quot;Constellation&quot;

  • Feux de jour AV et AR à LED

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Lunette AR dégivrante

  • Sièges AV chauffants

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres AV électriques

  • Porte-gobelets AV

  • Témoin de non-bouclage des ceintures AV et AR

  • Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité

  • Volant chauffant

  • Sièges AR chauffants

  • Poches aumônières au dos des sièges AV

  • Lève-vitres AV et AR électriques, séquentielles et anti-pincement à l&#039;AV

  • Sièges AV ventilés

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Programmation de la recharge et de la température de l&#039;habitacle

  • Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold

  • Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia

  • Climatisation automatique tri-zone

  • Siège conducteur à mémoires de position

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement

  • Système audio Premium Harman Kardon avec 8 HP dont 2 tweeters, un caisson de basses et

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique

  • Siège conducteur avec fonction massage

  • Triple écran panoramique, intégrant un ordinateur de bord Supervision de 12,3&quot;, un écran

  • Assistance active à la conduite sur autoroute niveau 2 avec détection des mains sur volant

  • Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager AV

  • Sièges AV réglables en hauteur

  • Contour des vitres latérales noir brillant

  • Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant

  • Banquette AR 3 places rabattable 40/60

  • Porte-gobelets sur l&#039;accoudoir central pour le second rang

  • Volant multifonctions GT-line à 3 branches habillé de matière synthétique

  • Volant à réglage téléscopique manuel

  • Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio

  • Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop &amp; Go (SCC2) couplé au système de

  • Console centrale flottante avec accoudoir

  • Mode Repos : Fonction d&#039;inclinaison automatique des sièges AV / relaxation lors d&#039;une pause

  • Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts

  • Assistance au stationnement à distance avec stationnement en épi (RSPA 2)

  • Ceintures de sécurité ajustables en hauteur

  • Rétroviseurs extérieurs à mémoire de position

  • Sièges AV avec renforts latéraux ajustables électriquement

  • Sièges AV réglables électriquement avec réglages lombaires électriques

Esthétique / Carrosserie

  • Rails de toit

  • Sellerie en matière synthétique biosourcée GT-line

  • Jantes alliage 19&#039;&#039;

  • Peinture unie

  • Trappe à ski

Autres équipements

  • ESP (Contrôle électronique de la stabilité)

  • Capteur de pluie

  • Pédalier en aluminium

  • Kit de réparation anti-crevaison

  • Prise 12 V sur la console centrale

  • Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)

  • Désembuage automatique du pare-brise

  • Système de chargement du smartphone par induction

  • Plancher de coffre à double niveau

  • Eclairage intérieur à LED

  • Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A

  • Affichage tête-haute (HUD)

  • Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l&#039;AV uniquement)

  • Chargeur embarqué triphasé de 11 kW

  • Sélecteur de mode de conduite (Normal, Eco, Sport)

  • Système de freinage multi collision (MCB)

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)

  • Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans

  • Câble de recharge pour prise domestique 230V

  • Système de détection d&#039;obstacles AV et latéral avec fonction freinage (PCA)

  • Fonction &quot;Plug &amp; Charge&quot;

  • Planificateur intelligent d&#039;itinéraire

  • Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)

  • Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l&#039;application)

  • Connectique USB-C sur la partie inférieure du tableau de bord

  • Reconnaissance biométrique

  • Caméra 360° (SVM)

  • Système de freinage d&#039;urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 2)

  • Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)

  • Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif

  • Elargisseurs d&#039;aile en matière recyclée peinte en noir brillant

  • Eclairage d&#039;ambiance personnalisable et dynamique

  • Hayon électrique à ouverture mains-libres

  • Fonctionnalité de mise à jour à distance &quot;Over-the-Air&quot; avec 2 mises à jour gratuites incluses

  • Prise Combo 2 (CCS) pour de la recharge rapide

  • Solution de recharge pour prise domestique 230V (adaptateur pour câble T2-T2)

  • Système de freinage à récupération d&#039;énergie avec fonction &quot;i-Pedal 3.0&quot;

  • Système de pré-conditionnement de la batterie

  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques (RVM)

  • Système anticollision avec affichage des angles morts dans le combiné d&#039;instrumentation (BVM)

  • Verrouillage de sécurité enfant automatique

  • Fonctionnalité d&#039;éclairage dynamique (Welcome Light / Escort Light)

  • Moulures de bas de porte noiores spécifiques GT-line

  • Pare-chocs AV couleur carrosserie et motif de calandre spécifique GT-Line

  • Appuie-têtes en matière recyclée et biosourcée

  • Buses de ventilation pour la deuxième rangée

  • Commandes vocales pour Assistant IA Kia

  • Poignées de porte affleurantes automatiques (couleur carrosserie)

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec régulation active de la vitesse (ISLA)

  • Moteur électrique synchrone à aimant permanent 160 kW (218 ch), batterie de 81,4 kWh

  • Boite de vitesses mono rapport à réducteur

  • Aide au maintien dans la voie (LKA)

  • Radars de parking AV, AR (PDW)

  • Montant D élargi

  • Spolier AR intégrant le feu stop surélevé

  • Active Sound Design

  • Clignotants AV et AR dynamiques

  • Carte et service de recharge publique Kia Charge

Options disponibles

  • Pompe à chaleur et recharge bi-directionnelle

     : 

    1550 €

  • Peinture nacrée Blanc Nacré

     : 

    950 €

  • Peinture mate Vert Iceberg Mat

     : 

    1850 €

  • Peinture métallisée Rouge Rubis

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Gris Magnétique

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Vert Iceberg

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Gris Ivoire

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Bleu Mistral

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Noir Onyx

     : 

    850 €

Photos (36)

