Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens

Alexandre Bataille

5. L'évaluation du Kia EV5 dans sa catégorie

 

Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens

Le Kia EV5, à partir de 44 990 € et 530 km d'autnomie, est évalué dans catégorie des SUV compacts électriques, qui compte notamment : 

Le Peugeot e 3008, à partir de 701 km dtonomie et 46 990 € 

Le Renault Scenic, à partir de 630 km d'autonomie et 46 990 € 

Le Volkswagen ID.4 Pro Life, à partir de 566 km d'autonomie et 45 990 €

Kia EV5 81 kWh GT Line
Budget
  • 6.4
Pratique
  • 6.75
Rapport prix/équipements
  • 8.17
Sur la route
  • 6.71
Sécurité
  • 6.75
Autonomie
  • 6.67
Note globale : 13,8 /20
Explication des critères de notation
