Cette supercar peut sauter sur six mètres

Il arrive parfois que planter les freins ne suffise pas à éviter le choc d'un nid-de-poule sur une route dégradée. Le constructeur chinois BYD a heureusement la solution avec le système de saut de sa supercar Yangwang U9 médiatisé lors du CES 2025 de Las Vegas.

Une prouesse réalisée grâce au Disus-X

Sous sa carrosserie d'hyper-sportive électrique de plus de 1000 chevaux, la Byd Yangwang U9 abrite une technologie très particulière lui autorisant de multiples performances. Il s'agit de l'innovation baptisée Disus-X qui fait travailler de concert le Disus-C, le Disus-P et le Disus-A. Derrière ces noms un peu barbares se cachent respectivement le contrôle de l'amortissement, le contrôle hydraulique de la carrosserie et le contrôle de la suspension pneumatique.

Un bond atteignant 35 mm

Après la vidéo montrant le coupé rouler sur trois roues à la manière d'une Citroën d'antan et celle de la danse, la dernière en date dévoile la BYD Yangwang U9 exécutant plusieurs sauts sur une ligne droite. La distance maximale du bond s'étend sur six mètres tandis que la hauteur se situe à 35 mm. Une valeur largement suffisante pour effacer les trous rencontrés sur son chemin de manière divertissante.

Pour mémoire, la BYD Yangwang U9 embarque quatre moteurs électriques et une puissance combinée de 1305 chevaux pour 1680 Nm de couple. Une artillerie délivrée au sol via quatre roues motrices pour un 0 à 100 km/h fulgurant réalisé en 2,36 secondes. Conformément à de nombreuses supercars survoltées, la vitesse maximale n'est pas aussi impressionnante face à la cavalerie disponible : 309 km/h.