Le Mercedes Marco Polo, van aménagé le plus cher du marché, est-il pour autant le meilleur ?

Le Mercedes Marco Polo est sans conteste le van le mieux équipé du marché. C’est simple, il a toute la panoplie que l’industrie automobile offre aujourd’hui, ou presque et que celle du van ne propose pas. Sauf que pour en disposer, il faut payer et sans même pouvoir se contenter des différents packs proposés en plus de la version basique. Passons sur le pack AMG qui, pour 4 500 euros ne propose que des solutions esthético-sportives pas vraiment en phase avec le camping.

Pour accéder à la navigation, à la sono et à la clim auto, au cuir et à la caméra de recul, il faut en passer par le pack Premium Plus à 5 408 euros.

Des packs non indispensables mais des options utiles

Tout le reste, de l’ouverture électrique des portes et du hayon (2 066 euros) en passant par la suspension pilotée Airmatic (2 422 euros), les chaises et la table pliante (535 euros) sont en plus. Même le pommeau de la douchette n’est pas livré de série. L’interminable liste d'options est certes une vieille habitude allemande, mais Mercedes, comme les autres ont fait des efforts dans ce domaine. Des efforts qui ne touchent pas encore son département vanlife, hélas.