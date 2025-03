Mercedes Classe A : la triste fin d'une voiture normale…

L'annonce est passée quasi inaperçue, entre la poire et le fromage comme on dit, lors de la présentation statique du nouveau CLA. Mais notre Manuel Cailliot était là pour la noter. Markus Schäfer, directeur technique de Mercedes-Benz, a en effet confirmé que la berline compacte Classe A ne connaîtra pas de cinquième génération.

L'entrée de gamme sera donc assurée par le nouveau coupé quatre portes maison (exclusivement électrique dans un premier temps, puis microhybride dans un second) et sa déclinaison Shooting Break à hayon, et par le SUV GLA de deuxième génération dont la relève sera, bien entendu, assurée.

Étoile filante…

Difficile à accepter pour les adeptes de berlines compactes traditionnelles BCBG, sachant que les deux "remplaçants" sont plutôt encombrants (en longueur pour l'un, en hauteur pour l'autre), et surtout plus chers. Elle est loin, l'année 1997 et le lancement du minispace W168 de 3,57 m de long chargé de draguer les citadins, les classes moyennes attirés par le prémium, et les foyers en quête d'un second véhicule pratique…

Le modèle avait pourtant su s'adapter à l'évolution du marché avec, en 2004, une seconde génération monocorp "W169" plus cossue, une première berline compacte à 5 portes "W176" destinée à concurrencer, à partir de 2012, les Audi A3 et BMW Série 1 d'alors, et enfin la génération W177 actuelle, lancée en 2018. Hélas, il n'y a visiblement plus de place pour une voiture normale...

« Nous avons besoin de modèles pertinents partout dans le monde, y compris en Chine et aux États-Unis. Je sais que la berline est la carrosserie préférée en Europe, mais elle n'était pas prévue et nous avons dû faire des choix, parfois difficiles », a ainsi déclaré le haut dirigeant de l'Étoile, avant d'ajouter : « Réduire la gamme est un enjeu crucial pour nous. C'est pourquoi il faut passer de sept modèles compacts à quatre ». Quitte à évincer le précurseur, manifestement… Selon nos informations, la Classe A actuelle devrait poursuivre sa carrière en parallèle de la commercialisation du nouveau CLA, mais sur une courte durée (un à deux ans ?).