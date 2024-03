Scoop – Audi RS5 : de l’hybride pour le break !

Reprenons voulez-vous, les Audi A4 passent en Audi A5 et au passage les versions coupé et sportback de l’actuelle A5 disparaissent au profit des carrosseries berline fastback et break de l’A4. La future RS5 existera donc en berline et en break et c’est l’Audi RS5 Avant qui vient d’être prise en photo par les chasseurs de scoop.

Et le successeur du break Audi RS4 Avant sera le premier modèle Audi Sport à être hybride rechargeable et se nommera donc Audi RS5 Avant. D’ailleurs nos chasseurs de scoop indiquent qu'il y a des trappes de réservoir d'essence et de recharge du côté conducteur et passager. De plus, les autocollants d'avertissement jaunes sur le pare-brise sont bien présents et ils indiquent que l’on se trouve face à une voiture électrifiée.

Malgré le camouflage qui la recouvre, la RS5 Avant ne pas cacher ses gènes de sportive. Ainsi les passages de roue sont très larges, les jantes affichent le design habituel d’Audi Sport, les disques de freins sont immenses et les grandes prises d'air à l'avant ne laissent aucun doute sur le fait que ce prototype est le nouveau modèle haut de gamme sportif de l'Audi A5. Enfin, les sorties d'échappement ont été légèrement déplacées vers le centre et elles sont légèrement plus petites que sur les modèles RS actuels.