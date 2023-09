Nissan rappelle plus de 2 000 Juke en France

Apparue fin 2019, la deuxième génération du Juke a dû, durant presque trois années, se contenter d’un seul moteur : le trois cylindres Turbo 1.0. Ce n’est qu’au début de l’été 2022 que la gamme a été complétée avec la très réussie déclinaison Hybrid, qui reprend la mécanique de 145 ch de ses cousins Renault Clio et Captur.

Comme tous les Juke II livrés en France, cette version est produite au Royaume-Uni, dans l’usine de Sunderland. C’est là-bas que des ingénieurs ont constaté un défaut étrange. Ainsi, si le conducteur presse simultanément la pédale de frein et celle d’accélérateur, le véhicule peut être pris de tremblements, caler puis, dans certains cas, refuser de redémarrer.

Le coupable a été identifié. Il s’agit du logiciel de contrôle du dispositif d’hybridation (HEVC). Pour venir à bout de ce problème, il suffit de procéder à une mise à jour de ce programme, ce qui ne doit pas entraîner une immobilisation supérieure à 25 minutes.

Les véhicules concernés ont été assemblés entre le 16 juin et le 14 décembre 2022 et portent le type d’homologation CE e9*2007/46*6697. Durant cette période, ce sont, précisément, 2 124 Juke Hybrid qui ont été livrés à des clients français et qui sont donc touchés par ce rappel.