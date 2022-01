Nissan Juke Kiiro : une série spéciale pour Batman

Le Juke est de nouveau associé à Batman. Alors non, le SUV urbain de Nissan n'est pas la nouvelle Batmobile ! Comme en 2012, il s'agit d'un partenariat entre la marque et le studio Warner Bross à l'occasion de la sortie de "The Batman", nouveau film avec Robert Pattinson dans le rôle du héros (sortie française le 2 mars).

À cette occasion, Nissan propose donc une série spéciale Kiiro. Kiiro signifie jaune en japonais. Cette couleur est ainsi utilisée pour les éléments de décor en bas des boucliers et à la base des portières. La carrosserie reçoit une nouvelle teinte Gris Argile. Les jantes 19 pouces sont peintes en noir.

Les bords du toit et les coques des rétroviseurs sont habillés d'un motif qui s'estompe en dégradé. À noter que ce Juke adopte le nouveau logo de Nissan. À l’intérieur, il y a une sellerie spécifique grise et noire avec des surpiqûres jaunes. On retrouve ces surpiqûres sur l'accoudoir central, la planche de bord, les contre-portes.

Sous le capot, on retrouve l'unique bloc du Juke, le trois cylindres 1.0 turbo de 114 ch, avec boîte manuelle ou boîte double embrayage 7 rapports. 5 000 exemplaires seront proposés en Europe. Le tarif français n'est pas encore connu.

L'équipement comprend le freinage d'urgence automatique avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'avertisseur d'angle mort, l'écran tactile 8 pouces avec les connectivités CarPlay ou Android Auto, ainsi que le Google Assistant. Ce dernier permet de profiter de commandes vocales, avec notamment la possibilité pour les conducteurs de programmer par la voix des destinations dans le système de navigation de la voiture.