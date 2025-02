Lynk & Co lance l'hybride rechargeable avec une autonomie électrique record

Le constructeur chinois Lynk & Co peine à s'implanter en Europe et en France. Aujourd'hui, ses ventes restent bien en deçà de ses espérances. Mais aujourd'hui, il passe à la vitesse supérieure en développant sa gamme. Après le 01 qui vient juste d'être restylé, et le 02, premier modèle 100% électrique, récemment testé par nos soins, place maintenant au 08, un nouveau SUV qui cartonne en Chine.

Au-delà de son style typique de la marque avec notamment une face avant très moderne et géométrique, ce 08, qui est un SUV du segment D, se caractérise surtout par sa fiche technique hors du commun. Au moment de sa commercialisation, il va ainsi devenir le véhicule hybride rechargeable avec la plus grande autonomie en tout électrique. Le constructeur annonce 200 km selon la norme WLTP. Du jamais vu ! Habituellement, les autonomies pour ce type de véhicules se situent aux environs des 120-130 km. Grâce à ce chiffre, les futurs acheteurs pourront assurer leur trajet du quotidien d'une semaine en tout électrique. Pas de souci pour les longues distances également puisque l'autonomie combinée avoisine les 1 100 km.

Ce Lynk & CO 08 est animé par un trois cylindres 1.5 thermique couplé à deux moteurs électriques. Ces derniers sont alimentés par une énorme batterie de 39,6 kWh, qui accepte des recharges en courant continu de 50 kW. De quoi passer de 10 à 80% en 33 min.

Une proposition imbattable

Le Lynk & Co 08 sera commercialisée en France en juin 2025, au prix de 53 995 euros en version Core et de 57 995 euros pour la version More. Avec une telle fiche technique et des tarifs aussi agressifs, il n'a tout simplement aucun rival sur le marché. Vivement les essais pour le découvrir plus en détail.