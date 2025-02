L’automobile fait beaucoup parler d’elle en ce moment, et pour des motifs plutôt inquiétants. Si les possesseurs de moteurs PureTech craignent la panne mécanique, ceux qui roulent avec un airbag Takata prennent des risques nettement plus importants.

La première chose à faire est de se référer à la liste des marques et modèles concernés par un rappel, dressé par le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM). Elle est accessible sur le site du gouvernement et ici. Elle ne regroupe pas moins de trente marques comme Jaguar, BMW, Citroën, et même Ferrari.

Ce n’est pas tout puisque Citroën a mis en place un second stop drive il y a peu, et le groupe Volkswagen a fait de même pour ses marques. Pour le groupe allemand, une cinquantaine de modèles doit cesser immédiatement d’être conduit pour un total de 230 000 exemplaires produits entre 2006 et 2013.

Théoriquement, les constructeurs adressent un courrier auprès des propriétaires concernés. Toutefois, si le constructeur n’a pas votre adresse (en cas de déménagement par exemple) ou pour toute autre raison, c’est à vous de faire la démarche.

Avant toute chose, il vous faut le numéro d’identification du véhicule, le VIN, composé de 17 caractères débutant par trois lettres. Il se trouve sur la carte grise (lettre E), sur la baie de pare-brise ou encore sur la plaque constructeur (au pied du montant B ou dans la baie moteur).

Une fois muni de ce VIN, rendez-vous sur le site de votre constructeur. Toutes les marques ont développé une plateforme dédiée, comme Citroën ou Volkswagen. En renseignant le champ du VIN, vous saurez aussitôt si votre voiture doit passer au garage pour le remplacement de l’airbag.

Si c’est le cas, contactez le plus rapidement possible un réparateur de la marque afin d’obtenir un rendez-vous. L’intervention est en général assez courte et entièrement prise en charge par la marque, vous n’avez rien à payer.

Procédez à des alertes

Seulement, face au nombre important de voitures concernées, les délais peuvent s’allonger. Il est possible de faire un signalement auprès de la SSMVM qui a notamment pour mission de procéder à des contrôles réguliers afin de vérifier la conformité des produits. Surtout, elle « impose aux opérateurs économiques les mesures correctives nécessaires au respect de la réglementation applicable, et faute pour ces opérateurs de les mettre en œuvre, prend les mesures et sanctions qui s’imposent ».

Pour tenter d’accélérer le processus, vous pouvez également effectuer un signalement sur SignalConso qui préviendra l’entreprise pour qu’elle puisse vous répondre. Les agents de la répression des fraudes (DGCCRF) et le SSMVM en seront également destinataires.