Après Citroën, c’est au tour de Volkswagen de lancer un stop drive dans l’affaire des airbags Takata

L’affaire Takata va-t-elle mettre à l’arrêt des millions de véhicules ? Après Citroën qui a lancé une seconde campagne de stop drive concernant les C3 et DS 3, c’est au tour du groupe Volkswagen de faire de même avec une campagne similaire.

Au total, 230 000 voitures sont concernées, des modèles produits entre 2006 et 2013. Il s’agit notamment de modèles de la marque Audi, mais aussi du côté de Volkswagen avec les Fox, Up, Crafter ou encore Polo.

Au total, les airbags de 2,3 millions de voitures sont à remplacer en métropole. Le ministre en charge des Transports souhaite créer une mission d'inspection et, depuis le 15 février, les rapports de contrôle technique notifient si votre véhicule est concerné par une campagne de rappel.

Voici la liste des modèles du groupe Volkswagen équipé d’airbags Takata :

Audi

A3 produits entre 2006 et 2013

A4 produits entre 2005 et 2008

A4 CABRIO produits entre 2007 et 2009

A5 produits entre 2010 et 2011

A5 CABRIO produits entre 2010 et 2011

A6 produits entre 2005 et 2011

Q5 produits entre 2009 et 2012

R8 produits entre 2016 et 2017

TT produits entre 2015 et 2017

Seat

ALHAMBRA produits entre 2011 et 2017

ALTEA produits entre 2010 et 2015

ALTEA FREETRACK produits entre2013 et 2015

ATECA produits en 2017

EXEO produits entre 2009 et 2013

IBIZA produits entre 2016 et 2017

LEON 37x produits entre 2013 et 2017

LEON PQ produits entre 2010 et 2014

TOLEDO produits entre 2013 et 2017

Skoda

CITIGO (NF) produits entre 2013 et 2018

FABIA II (54) produits entre 2013 et 2015

FABIA III (NJ) produits entre 2015 et 2018

KODIAQ EU (NS) produits entre 2017 et 2018

OCTAVIA III (5e) produits entre 2013 et 2018

RAPID EU (NH) produits entre 2013 et 2018

ROOMSTER (5J) produits entre 2013 et 2015

SUPERB II (3T) produits entre 2014 et 2015

SUPERB III (3V) produits entre 2015 et 2018

YETI (5L) produits entre 2014 et 2017

Volkswagen

BEETLE produits entre 2012 et 2018

CALIFORNIA T5 produits entre 2008 et 2015

CRAFTER produits entre 2006 et 2017

EOS (B6) produits entre2010 et 2011

EOSGP produits entre 2011 et 2015

e-UP produits entre 2014 et 2016

FOX produits entre 2007 et 2011

GOLF (A6) produits entre 2009 et 2013

GOLFCABRIO (A6) produits entre 2012 et 2016

GOLFPLUS (A5) produits entre 2009 et 2014

MULTIVAN T5 produits entre 2008 et 2015

PASSAT produits entre 2011 et 2015

PASSATCC (B6) produits entre 2009 et 2017

PASSATSEDAN (B6) produits entre 2006 et 2010

PASSATWAGON (B6) produits entre 2006 et 2010

POLO (A05) produits entre 2010 et 2014

POLO (A04) produits entre 2007 et 2010

SHARAN produits entre 2011 et 2015

TIGUAN produits entre 2015 et 2016

TRANSPOTER T5 produits entre 2008 et 2015

UP produits entre 2012 et 2016

Vous pouvez consulter la liste complète des véhicules équipés d'airbags Takata.