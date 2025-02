Les centres de contrôle technique entrent en scène dans l'affaire des airbags Takata

L’affaire des airbags Takata n’est pas nouvelle, mais elle a pris une autre dimension avec Citroën puisque plusieurs personnes ont perdu la vie à cause du déploiement de l’airbag, un équipement prévu au contraire pour la sauver.

Après un premier stop drive opéré en mai 2024, la marque en a lancé un second portant sur près de 240 000 voitures. Du côté du gouvernement, le ministre en charge des transports souhaite créer une mission d’inspection pour notamment trouver les responsables.

En attendant, les voitures équipées d’airbags défectueux roulent toujours. Une liste provenant de la SSMVM (service de surveillance des véhicules et des moteurs) détaillant une trentaine de marques a été diffusée afin que chaque propriétaire puisse avoir connaissance de la présence éventuelle d’un airbag Takata.

Pour aller plus loin dans ce sens et procéder au remplacement des airbags au plus vite, Mobilians a adressé un courrier en décembre 2024 au ministre des Transports pour solliciter l’aide des professionnels du contrôle.

C’est chose faite depuis le 15 février. Les modèles contrôlés et concernés se voient indiquer sur leur rapport de CT la mention : « Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags Takata, veuillez vérifier que votre véhicule a fait l’objet des réparations nécessaires. » Cette information est par ailleurs complétée par la mention : « Si tel est le cas ne pas tenir compte du commentaire. »

À noter que cette mention ne donne pas lieu à une contre-visite, il s'agit simplement d'un renseignement supplémentaire.

Dans tous les cas, il est important de consulter la liste des modèles équipés d’airbags Takata et de contacter un réparateur de la marque pour savoir si votre voiture doit faire l’objet d’un rappel ou non.